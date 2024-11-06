洛阳信成：赶制订单产品 冲刺“开门红”

近日，在位于老城区的洛阳信成精密机械有限公司，工作人员正在赶制一批电火花机、激光清洗机等订单产品，冲刺一季度“开门红”。 近日，在位于老城区的洛阳信成精密机械有限公司，工作人员正在赶制一批电火花机、激光清洗机等订单产品，冲刺一季度“开门红”。 该公司是一家从事精密机床附件、小型机电设备研发生产的国家高新技术企业。近年来，公司采取改进生产设备、优化生产工艺等措施提升企业核心竞争力，生产的激光清洗机、激光焊接机等机电产品出口到全球80多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 石智卫 摄）