激发“赶”的动力——全力以赴夺取经济“开门红”之三

抖擞精神再出发，争分夺秒往前赶！鼓励企业春节期间保持连续生产，节后尽快恢复生产，对满负荷生产的规模以上工业企业给予10万元财政奖励；点燃春节消费热情，精准发放新春消费券；紧盯智能轴承生产等20个10亿元以上签约项目，建台账、定计划，靠前服务、分包推进，尽早投产达效……新年伊始，河洛大地展现争先出彩、比学赶超的奋进之姿，按下了夺取经济“开门红”的加速键。

抖擞精神再出发，争分夺秒往前赶！

鼓励企业春节期间保持连续生产，节后尽快恢复生产，对满负荷生产的规模以上工业企业给予10万元财政奖励；点燃春节消费热情，精准发放新春消费券；紧盯智能轴承生产等20个10亿元以上签约项目，建台账、定计划，靠前服务、分包推进，尽早投产达效……新年伊始，河洛大地展现争先出彩、比学赶超的奋进之姿，按下了夺取经济“开门红”的加速键。

全年看首季，全局看开局。今年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。应深刻认识到，发展不足仍是现阶段洛阳最突出的问题、最主要的矛盾。如不尽快改变这种状况，洛阳就会被越来越多的城市超越，发展就会陷入极其被动的局面。问题逼人、形势催人，容不得笃悠悠、慢腾腾，后知后觉才去干，必须以“开局就是决战、起步就是冲刺”的昂扬姿态，与时间和机遇赛跑，与“标兵”和“追兵”竞速，确保一季度开好局、起好步，为做好全年经济工作打下基础。

有人说，发展从来不是同一起跑线上的齐步走。诚然，资源禀赋、基础条件各有不同，城市发展必然有先有后，关键是要激发“赶”的动力，砥砺争先恐后的紧迫感、对标先进的方向感、奋起直追的责任感，在日进一寸的追赶超越中实现争先进位。

“赶”，是因为时间不等人。今年，国家宏观调控政策首提“加强超常规逆周期调节”，财政政策首提“更加积极”，货币政策转为“适度宽松”，政策机遇前所未有，我们应强力对接争取，吃透用好政策，最大程度争取、对接和用足政策，努力赢得发展先机。与此同时，春节消费旺季就在眼前，我们应突出文商旅体深度融合，创新发放惠民消费券，精心办好惠民消费季，激发首发经济、冰雪经济等新动能，引育会展、演艺、赛事等流量经济，充分释放消费潜能。

“赶”，也因为发展不等人。不可否认，在一些领域我们起步不算早，与先行地区存在一定差距，但我们靠着不断刷新的“洛阳速度”，同样可以赶出后发先至的“加速度”。我们要强化项目为王，集中攻坚突破，抢抓项目建设“黄金期”，争取3月底前第一批99个拟实施项目具备条件、及早开工、接续实施，推动省市重点项目一季度完成年度投资30%以上；要持续深化营商环境综合配套改革，大力推行“并联审批”，推动更多事项“多证联办”“多事合一”，加快“互联网＋政务服务”平台建设，从比拼优惠政策搞“政策洼地”，转向比拼营商环境建“创新高地”；要切实转变作风，提升工作质效，大力倡导“马上办、务实干”的工作作风，以实干促实绩、以实绩验实效。

星光不问赶路人，岁月不负奋斗者。激发“赶”的动力，加速赶路、不懈奔跑，拿出比别人更快的速度，干出比别人更大的力度，全力“赶”出新气象、夺取“开门红”！（洛平）