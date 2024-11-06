洛阳市工会组织采取多种形式开展春节送温暖活动

近日，洛阳市工会组织正陆续走访慰问全市98家企业、10家新就业形态(平台)企业、6个省市重点工程，以及高铁站、火车站等民生工程企业(单位)和在档困难职工等。

“太感谢你们了，不仅送来了慰问品，还请了书法家来给我们写春联。”近日，洛阳市总工会持续组织开展的2025春节送温暖走访慰问活动得到了网约车司机王先生点赞。

近日，洛阳市工会组织正陆续走访慰问全市98家企业、10家新就业形态(平台)企业、6个省市重点工程，以及高铁站、火车站等民生工程企业(单位)和在档困难职工等。与往年相比，今年春节送温暖活动不仅加大经费投入力度，进一步强化工作覆盖面，还创新形式载体，将慰问活动与多种关爱职工活动结合起来，把关心关爱送到职工群众身边。

深入一线送温暖。洛阳市总工会机关全体工作人员分成14个慰问组，深入重点企业、重点工程、城市服务保障一线，了解企业生产经营状况、政策待遇落实情况等；走访慰问部分基层一线职工、困难职工、劳模先进职工和新就业形态劳动者等，为职工送去米、面、火腿肠等慰问品和慰问金。

走进驿站解愁盼。今年特别聚焦新就业形态劳动者，除了到快递网点、网约车公司等地走访慰问，还依托工会驿站、零工客栈，就地就近开展帮扶和送温暖活动，主动了解新就业群体实际需求，帮助他们解决急难愁盼问题。

志愿服务更贴心。洛阳市总工会在多个县区走访慰问困难职工群众的同时，结合“送万福进万家”书法公益活动、劳模工匠志愿服务活动等，邀请书法家为村民义写春联，邀请劳模工匠开展宣讲、义诊等志愿服务活动，为职工群众送上贴心服务。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图)