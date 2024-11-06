洛铜社区开设年货大集 为居民提供“一站式”购物服务

日前，洛阳市涧西区洛铜社区联合“不只市集”在社区邻里中心开设年货大集，上架蔬菜、水果、零食、肉类等上百种货品，为居民提供家门口“一站式”购物服务。

日前，洛阳市涧西区洛铜社区联合“不只市集”在社区邻里中心开设年货大集，上架蔬菜、水果、零食、肉类等上百种货品，为居民提供家门口“一站式”购物服务。

在该年货大集上，居民除了能以邻里价购买到实惠年货，社区70岁以上老人还能凭身份证免费领取一袋5斤重的菠菜。据悉，这一送菜福利活动将持续至23日，预计将累计送出1000份。

该社区相关负责人介绍，今年是社区第二年开展年货节主题活动，旨在营造过年赶集的热闹氛围，让辖区居民买到放心年货，共享文明创建丰硕成果。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 岳媛 文/图/视频）