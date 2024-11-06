1月17日起，14路、208路公交恢复原线运营

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息称，明天起，14路、208路恢复原线运营。 刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息称，明天起，14路、208路恢复原线运营。 14路恢复原线运营 南华路(秦岭南路—龙裕路)、黔川路(联盟路—西苑路)施工完毕，洛阳公交集团将于2025年1月17日起，恢复14路南华路、黔川路原线运营。 恢复站位：南华路秦岭南路口、龙裕路南华路口南(去程)、南华路龙裕路口(回程)、黔川路联盟路口(去程)、黔川路西苑路口、西苑路牡丹路口(回程)。 取消临时站位：秦岭南路南华路口南、昆仑路龙裕路口、联盟路黔川路口(去程)、周山大道联盟路口北(去程)、联盟路周山大道口(回程)、周山大道西苑路口(回程)。 208路恢复原线运营 南华路(秦岭南路—龙裕路)施工完毕，洛阳公交集团将于2025年1月17日起，恢复208路南华路原线运营。 恢复站位：南华路秦岭南路口、南华路龙裕路口(回程)。 取消临时站位：秦岭南路南华路口南、昆仑路龙裕路口、龙裕路南华路口南(回程)。⑥