除夕怀“镜” 悄把话“听”（细说古韵年俗）

穿越盛唐洛阳年，有必要了解一下这项隐秘的年俗活动：镜听。

穿越盛唐洛阳年，有必要了解一下这项隐秘的年俗活动：镜听。燃庭燎热闹，火烧得旺旺的，大家都来祈求新年兴旺。与之相反，镜听得独自行动，且不能让人知道，刀郎有首歌就叫《镜听》。

镜听卜祸福

镜听又称镜卜、耳卜、响卜，是民间预测吉凶的传统习俗，即于除夕或岁首的夜里，怀揣一面镜子，出门偷听路人的无心之言，以占卜吉凶祸福。其步骤，不同朝代、不同地方大同小异。

时光倒流至清朝，秦嘉谟在《月令粹编》中记载：元旦(今之春节)晚上，“洒扫置香灯于灶门”，将勺子放到盛满水的锅里，祷拜后转动勺子，按勺柄所指方向抱镜出门偷听别人说话，听到的第一句话中，就有所祈祷之事的答案。

时光倒流至元朝，伊世珍在《琅嬛记》中说：找一面古镜，装入锦囊，独自面对灶神，不要让人看见，双手捧镜，念七遍镜听咒，“并光类俪，终逢协吉”。然后出去听路人说话，以定吉凶。此法只适用于妇女。

时光倒流至南宋，朱弁(音同变)在《曲洧(音同尾)旧闻》中说：唐代诗人王建有一首《镜听词》，用的是镜子，近世人将勺子塞进怀中代替，也是一样的。有人怀里啥也不揣，直接上路竖着耳朵听人言，这叫“响卜”，即“以有心听无心”。

“汝也凉凉去”

秦嘉谟说“第一句便是卜者之兆”，只是其中含义得靠自个儿领悟，传说镜听不可告人，否则就不灵验了。

蒲松龄《聊斋志异》中有一篇《镜听》，故事说的是——

郑家有兄弟俩，郑老大和郑老二，郑老大书读得好，早就名声在外，深受父母溺爱；郑老二放荡不羁，父母都不待见他。受此影响，老大媳妇得宠，老二媳妇遭嫌。老二媳妇常抱怨郑老二：“都是男人，你就不能给老婆孩子争口气？”她还气得跟郑老二分居。于是郑老二发奋图强，渐渐地也传出了好名声。父母虽对他态度有所改观，但他的地位仍旧赶不上哥哥。

这年，兄弟俩都要参加科举考试，老二媳妇迫切地望“夫”成龙，除夕镜听占卜。她路遇二人，相互推搡嬉戏，其一道：“汝也凉凉去！”因猜不出含义，她便将其置之脑后。

考试结束后，兄弟俩都回来了，当时暑气犹盛，妯娌二人正在厨房做饭，都热得叫苦。忽来喜报，说郑老大中举。婆婆立马到厨房喊老大媳妇：“老大考上啦！汝可凉凉去。”老二媳妇既生气又伤心，泪水和着汗水落在灶台边。

不久又来喜报，郑老二也考上啦！老二媳妇“力掷饼杖而起”，使劲把擀面杖一扔，脱口而出：“侬也凉凉去！”事后，她忽然想到除夕镜听那句卜言，嘿，还真准！

这是事后才明白的；也有聪明人，当时就领悟了。伊世珍举了个例子——有个女子出门听见路人说：“树边两人，照见簪珥，数之得五。”由此领悟到：树边两人不就是来(繁体为來)？五数，五日必来也。

过年要说吉祥话

《全唐诗》近五万首诗，仅有两首《镜听词》，作者是王建及其同时代的李廓。

李廓诗曰：“匣中取镜辞灶王，罗衣掩尽明月光。昔时长著照容色，今夜潜将听消息。门前地黑人来稀，无人错道朝夕归。更深弱体冷如铁，绣带菱花怀里热。铜片铜片如有灵，愿照得见行人千里形。”结尾是个悬念，给人机会往好处想。

刀郎的《镜听》，却唱出了一名女子的绝望。

她是戍边战士的妻子，日日翘首以盼，盼夫君回家团圆，然而一年又一年，空等了十八年。年年除夕，她都镜听占卜，却从未听到好的消息。看不到头的等待让她绝望，她已经没有勇气面对余下的时光……

刀郎沙哑的嗓音饱含沧桑，动人的歌声使人身临其境，仿佛看着她泪如雨下，让人心都碎了。

还是王建的《镜听词》令人欣慰，这名女子“重重摩挲嫁时镜，夫婿远行凭镜听”，没想到出门听到的全是好话！

镜听原本只需要听第一句话即知好坏，她却一直听到夜深、人尽。初听是好话，她心中不安，便接着听，听啊听啊，全是好话！她欢欢喜喜地回了家，乐得怎么也睡不着，干脆下床为夫婿裁制新衣，结果激动得连衣片正反都搞错了。她还许愿：若真能三日得相见，就要“重绣锦囊磨镜面”，以表对铜镜的感激之情。如今我们明白，镜听卜福祸，自然没有道理，但若听到的是好话，当事人内心至少获得了安慰。就像走在漆黑的山洞里，如果前方有一丝光亮，你便会有走下去的希望，所以说，过年要说吉祥话，说不定哪一句就成了别人的希望之光！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）