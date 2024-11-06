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公积金提前还贷如何办理？相关部门：线上线下均可
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 17:07
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　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，准备使用公积金提前偿还部分房贷，都需要准备哪些材料，能否在网上办理相关业务？

　　前些年，市民李先生通过公积金贷款购买了一套住房，每月偿还房贷的金额不到2000元，还有六七年还完。现在，他的公积金账户上有些余额，希望提前偿还部分贷款。“如今不少单位都推出了线上业务办理措施，不知道提前还贷业务能否也在网上办理。”李先生说，如果能在网上办理的话，他就不用再往市民之家跑了。

　　15日上午，洛报融媒记者来到位于洛阳市民之家3楼的公积金业务办理窗口进行咨询。洛阳市住房公积金管理中心信贷管理科科长钞阳说，公积金贷款放款以后，市民即可办理提前还贷业务，既可以提前偿还部分贷款，也可提前偿还全部贷款。“办理提前还贷业务不需要申请。”钞阳说。

　　办理提前还贷业务有线下、线上两种渠道。线下办理需本人携带身份证、公积金贷款绑定的银行卡，前往市民之家3楼公积金办理窗口或银行公积金代办窗口办理；线上办理方式为本人通过市住房公积金管理中心官网“网上办理”板块办理，也可登录市住房公积金管理中心微信公众号办理。

　　“按照要求，提前还款的金额应为千元的倍数。”钞阳说，通过线上渠道办理，有次数限制，每天最多可办理两次提前还贷业务操作(即使用本人公积金账户余额或绑定的还款银行卡各1次)。如果使用银行卡提前偿还部分贷款，需将还款金额足额存入银行卡，使用公积金账户上的钱提前偿还部分贷款，可选择减少月供、年限不变或缩短年限、月供不变，当天办理当天划扣。

　　需要注意的是，贷款还款日当天无法办理提前还款业务。同时，办理提前还贷业务所使用的手机号码，应与当初办理公积金贷款业务时所绑定的手机号保持一致。“若借款人有司法诉讼等原因导致银行卡被冻结的，应及时办理变更还款银行卡的业务。”钞阳说，如果无法变更，本人可持现金到市民之家3楼办理现金还款业务。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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