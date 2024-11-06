锚定中心 奋发有为 全力服务洛阳高质量发展——访市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议全面系统部署了今年经济工作，对推动全市经济社会高质量发展具有重要意义。”日前，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将立足自然资源“两统一”核心职责和“四个定位”职能要求，紧扣市委中心大局，全面扛起“优化空间布局、落实要素支撑、守牢耕地红线、优化民生保障”责任，着力在推动经济回稳向好中发挥固底座、强支撑作用。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议全面系统部署了今年经济工作，对推动全市经济社会高质量发展具有重要意义。”日前，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将立足自然资源“两统一”核心职责和“四个定位”职能要求，紧扣市委中心大局，全面扛起“优化空间布局、落实要素支撑、守牢耕地红线、优化民生保障”责任，着力在推动经济回稳向好中发挥固底座、强支撑作用。

加快完善国土空间体系。加快开发区国土空间规划编制及城市区开发边界外乡镇级规划编制报批。突出做好重点片区更新规划，重点开展火车站片区、东西下池片区等规划研究。聚焦城中村微改造，全力推进西工区金谷园村等城中村规划编制。按需分类推进村庄规划编制，优化乡村空间布局，重点做好134个乡镇级国土空间规划编制及审查工作，切实推动城乡统筹发展。

全力保障重大项目用地。聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴用地需求，紧跟我市“1+3”高品质古都文化体验区、北郊机场三期改扩建、宁德时代洛阳基地三期产业项目，建立高效保障工作机制，畅通“绿色通道”，做到快报、快征、快供，助力项目建设“加速跑”。坚持土地节约集约“两手用”，持续开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动，鼓励标准化厂房建设，积极推广节地技术和节地模式，跟进落实产业用地政策指引、政府专项债券等政策措施，精准高效投放土地。

扛稳耕地保护政治责任。坚持保护责任“两头硬”，压实党政同责，解决耕地保护责任虚化问题，强化执法巡查和田长制工作联动。坚持防违治违“两手抓”，在防增量方面，扎实做好卫片执法工作，发现一起、查处一起；在减存量方面，持续从严开展各类专项整治，减少违法存量。

提升便民利民服务质效。持续提高办件效率，深化“并联审批”“容缺受理”“多证合一”等措施，提升工程建设项目用地审批质效。深入推进“政银合作”，有序增扩不动产办理便民网点。持续拓展共享范围，加大数据共享力度，推广电子证照应用互认，推行“互联网+不动产登记”，加快推进“省内通办”“跨省通办”“掌上通办”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 万沛）