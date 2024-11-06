这些单位敷衍网民诉求！来看洛阳网“百姓呼声”回复帖子情况

2024年12月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9105条。其中，投诉类7067条、咨询类1587条、建议类451条；已回复帖子9089条，回复率为99.82%，比2024年11月下降0.04个百分点。

2024年12月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9105条。其中，投诉类7067条、咨询类1587条、建议类451条；已回复帖子9089条，回复率为99.82%，比2024年11月下降0.04个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门40个，其中38个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位40个，其中35个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。2024年12月抽查“百姓呼声”帖子5000条，抽查结果显示，有6个单位共17条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县7条、伊川县4条、西工区3条、老城区1条、洛阳市住房和城乡建设局1条、偃师区1条。

2024年12月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市邮政管理局：帖子总数17条，4条未回复

回复为0的单位：

洛阳市民族宗教事务局(帖子总数1条)

县区政府

嵩县：帖子总数65条，4条未回复

公共服务行业

中国邮政：帖子总数4条，3条未回复

有线电视网络：帖子总数17条，1条未回复

农业银行：帖子总数5条，1条未回复

回复为0的单位：

太平洋财产保险公司(帖子总数1条)

太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）