以“139”工作举措推进新时代社会工作高质量发展——访市委社会工作部部长石小琳

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，对2025年工作进行了全面部署，为我们指明了方向、提供了遵循。”近日，市委社会工作部部长石小琳在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，对2025年工作进行了全面部署，为我们指明了方向、提供了遵循。”近日，市委社会工作部部长石小琳在接受洛报融媒记者专访时说。

石小琳表示，全市社会工作系统将立足职责定位、积极主动作为，以“推动洛阳社会工作走在全省前列目标、紧盯‘新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作’3项重点、抓实9项工作”的“139”工作举措，全力推动新时代社会工作高质量发展。

拓展深化新兴领域党的建设。在加强新经济组织党建方面，优化“两新”工委运行机制，抓好重点领域、区域、行业，持续扩大推进党的组织和工作有形有效覆盖，实施红色企业培育三年工程，做到“党建强、发展强”。在加强新社会组织党建方面，抓好社会团体、基金会、社会服务机构、社会中介组织等党建工作，推动行业协会商会管理体制改革，选树培育党建示范品牌，推动全面从严治党向行业协会商会延伸。在加强新就业群体党建方面，加强流动党员教育管理和监督服务，探索党组织和党员发挥作用的有效形式，抓好“友好社区”“友好街道”“友好商圈”等建设。

加强党建引领基层治理和基层政权建设。统筹推进基层减负赋能，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项。常态化推进“三清两建”，强化督导调研，坚持“清、管、建、治”一体化推进“三清两建”，提升基层治理能力。推进党建引领住宅小区治理，紧盯群众反映强烈的物业管理问题，实施百日攻坚专项行动，健全组织体系、政策体系、物业监管体系，发挥党组织核心引领作用，围绕“三全三有四提升”目标，创建“红色物业”，提升治理水平。

扎实做好凝聚服务群众工作。以邻里中心提质升级为载体，高效完成城市社区嵌入式服务设施建设，聚焦群众增收、健康、生活、文化4项需求，实现大门常开、服务常在、人气常旺，到2025年年底，服务运营优良率超过80%。发展志愿服务事业，完善志愿服务动员、供给、支持保障等体系，创新“社区+协会”“社工+志愿”等模式，打造洛阳特色志愿服务品牌。做好人民信访和人民建议征集工作，深入推进信访工作法治化建设，健全党建引领“接诉即办”制度，推动群众诉求解决，把群众“金点子”转化为工作“金钥匙”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）