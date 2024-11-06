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洛阳召开“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:53
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徐衣显在全市“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会上强调
起步就冲刺加压奋进实现“开门红”
实干开新局攻坚克难担当“挑大梁”

　　昨日，我市召开“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会，深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省、市决策部署，动员全市上下干字当头、全力拼抢，奋勇争先、狠抓落实，打好开年“第一仗”、奋力冲刺“开门红”，更好完成全年目标任务、实现“十四五”圆满收官。市长徐衣显出席会议并讲话。

　　徐衣显指出，全年看首季，全局看开局，开局看落实。全力跑出拼经济“加速度”，实现一季度发展“开门红”，是责任所系、发展所需、民生所盼。他强调，各级各部门要认清形势任务，坚定信心决心。深刻把握挑战机遇叠加共存、宏观政策加力赋能、经济运行向好向优、发展后劲蓄势增能的大局大势，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的昂扬姿态，奋发有为、争先进位，确保一季度开好局、起好步，坚决扛稳“经济大市挑大梁”的政治担当。要强力对接争取，吃透用好政策。持续强化机遇意识，精准把握政策取向，落实落细“两重”“两新”等国家政策，持续完善项目“储备库、实施库、建设库”，最大程度争取政策、对接政策、用足政策，努力赢得发展先机。要聚焦重点关键，全面提振消费。抓住春节前后消费旺季，突出文商旅体深度融合，创新发放惠民消费券，精心办好惠民消费季，发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新动能，引育会展、演艺、赛事等流量经济，挖掘更多可持续、带动强的文旅“留量”、消费“增量”。要强化项目为王，集中攻坚突破。抢抓项目建设“黄金期”，深入推进“转作风、大攻坚、建新功”行动，健全机制“快”推进，聚力重点“增”实效，强化保障“优”服务，绿色低碳“促”转型，以高质量项目建设为高质量发展夯基垒台。要精准助企纾困，促进增产提质。持续深化“万人助万企”活动，开展规范涉企执法监督专项行动，探索“产业集群+物流枢纽”协同发展模式，完善小微企业融资协调工作机制，着力优存量、扩增量、提质量。要转变思维方法，提高招商实效。落实国家政策，转变思维观念，创新完善招商引资体制机制，实施精准招商一季度攻坚行动，抓好科技化、产业化、市场化、生态化、制度化招商，从比拼优惠政策搞“政策洼地”转向比拼营商环境“创新高地”。要统筹发展安全，守好底线红线。健全清欠工作长效机制，兜牢基层“三保”底线，有力有效防范化解风险，确保社会大局安全稳定，切实以高水平安全保障高质量发展。要切实转变作风，提升工作质效。大力倡导“马上办、务实干”的工作作风，做到行动要快、谋划要深、工作要实、成效要好，凡事心中有数、手中有策、推进有力，以实干促实绩、以实绩验实效。

　　会议以视频形式召开，部署了一季度“开门红”“促消费”“大招商”和春节文旅活动、安全生产、民生保障、风险防控等工作。

　　潘开名、任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚等参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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