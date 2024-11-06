2025年洛阳市就业援助月系列招聘活动启动

10日，2025年洛阳市就业援助月系列招聘活动正式启动。我市将以“就业帮扶 真情相助”为主题开展系列招聘活动，促进就业困难群体好就业、就好业。

招聘会现场 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄

10日，2025年洛阳市就业援助月系列招聘活动正式启动。我市将以“就业帮扶 真情相助”为主题开展系列招聘活动，促进就业困难群体好就业、就好业。

当日，活动首场线下招聘会同步举行，吸引4800余人次参与，其中900余人初步达成就业意向。据悉，这是2025年我市举办的首场大型招聘会。

新年首场招聘会，送岗6226个

24岁的小李去年从郑州某大学毕业，学的是英语专业，毕业后她想回到家乡洛阳发展。“前两天我在网上看到今天泉舜广场有大型招聘会，特意过来看看。”小李告诉记者，她期望找到一份文职或教师类的工作。

在活动现场的招聘服务区，洛阳市黄河科技中等专业学校正在招聘英语教师。与招聘人员面对面交流后，小李认真填写了登记表，并预约面试时间。

家政服务公司招聘整理收纳师，工资日结；文化传播公司招聘主播，无责底薪5000元至10000元……当天招聘现场人头攒动、岗位丰富。本次招聘会分为上午场和下午场，共有近200家招聘企业提供6226个工作岗位，吸引4800余人次进场求职，900余人初步达成就业意向。

全方位帮扶就业，有公司设暖心“宝妈岗”

上午9点上班，下午4点下班，每周双休，还有寒暑假……在招聘服务专区，一则招聘信息引起了记者的关注。

“这是我们专门为宝妈群体设置的的‘宝妈岗’。”洛阳光纬金电科技有限公司工作人员告诉记者，从去年起，他们公司开始设置‘宝妈岗’，工作时间相对自由，不耽误接送孩子，薪酬实行多劳多得，可以让宝妈实现赚钱带娃两不误。工作人员介绍，目前已有16名宝妈顺利上岗。

千方百计促进群众就业增收，这场招聘会诚意满满。记者看到，现场不仅有招聘企业提供“生育友好”的就业岗位，主办方还专门设立了残疾人政策咨询区、技能展示区等，以“人人持证、技能洛阳”建设为支撑，通过技能帮扶、精准帮扶，助力求职者尽快掌握一技之长，持证上岗。