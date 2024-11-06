央视《探索·发现》今晚播出新节目 聚焦洛阳两座唐代古墓

洛报融媒记者10日获悉，央视《探索·发现》将于今晚8时31分播出新节目《唐安国相王孺人墓》，通过墓中出土的壁画与墓志，讲述一段鲜为人知的历史故事。

洛报融媒记者10日获悉，央视《探索·发现》将于今晚8时31分播出新节目《唐安国相王孺人墓》，通过墓中出土的壁画与墓志，讲述一段鲜为人知的历史故事。

2005年，洛阳考古人员在洛龙区翠云路与厚载门街交界处进行文物钻探时发现两座唐代墓葬。后经考古发掘确认，两座墓的墓主人为唐安国相王李旦的夫人唐氏和崔氏。

在这两座墓葬中，最令人惊喜的发现是墓道两侧的大型精美皇家出行图壁画。资料显示，这些壁画上共绘人物44个，其中还有造型生动的胡人和侏儒。另绘有马6匹、骆驼4匹、青龙2条、白虎2只。胡人、骆驼的出现，是洛阳作为丝绸之路东端起点之一的有力例证。

此外，结合墓志内容和史料记载，考古人员推测两名墓主人的死因均与武则天执政期间的一起政治事件有关，杀害她们的人很可能就是武则天。

当年到底发生了什么事情？墓主究竟因何而死？问题的答案将在今晚播出的节目中揭晓。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）