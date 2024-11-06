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央媒观洛 | 洛阳：十三朝古都的千载风华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视一套 2025.01.10 18:20
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　　历史曾在这里数次凝眸，十三朝古都由此鼎立天下。

　　王都肇始，建中立极。一条中轴线，在这里引领城市规划的变迁。一张“蔡侯纸”，在这里推进中华文明的演进。

　　河洛之间，八方辐辏。这里是东西方文化融合的闪光处，是隋唐大运河与丝绸之路的交会点，是新中国农业文明转向工业文明的实证地。

　　国色牡丹，盛世绽放，送给世界繁花似锦。这里是河南洛阳。

　　河山拱戴的“天下之中”

　　每天夜幕降临，灯火中的洛阳就成为“公主”与“王子”们竞相奔赴的“神都”。

　　汉代的曲裾裙、细长眉；魏晋时期的额黄妆；唐代浓艳的花钿、面靥……十三朝古都印记，在一间妆造店中就得到了具体的呈现。

　　穿一身传统服饰，打卡洛阳的102座博物馆、纪念馆，成为今天来洛阳旅游的首选。

　　在洛阳博物馆展出的文物中，人们首先被吸引的，是高达2.8米的古菱齿象化石。大象在洛阳的出现，证实了距今3万~5万年前，河洛地区属于热带或亚热带气候。

　　登临峭壁俯瞰洛阳，地势西高东低。西侧的太行山脉作为二、三级阶梯带的分界线，挡住了东南季风带来的水汽，使这里水源充沛。

　　自西向东流淌的黄河，由山峦冲向平原，带来大量肥沃的土壤，为农耕文明提供持续不断的滋养。地处大山大河夹角下的洛阳盆地“河山拱戴，形胜甲于天下”，因此具有了孕育文明、催生都城的独特优势。

　　如果把洛阳盆地比作手掌，5根手指就代表穿过洛阳盆地的5条主要河流。而洛阳正是那颗被捧在中国版图腹地的掌上明珠。在古代中国，人们一度认为洛阳就是“天下之中”。

　　3800年前最早的“紫禁城”

　　在洛阳，沿洛河东西30多公里的范围内，二里头夏都、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城五大都城遗址，像一条丝带上的五颗珍珠，人称“五都贯洛”。探寻故城遗迹，可以清晰地看到中轴线的进化史。

　　从空中俯瞰，3800年前笔直的主干道路和墙垣，建构起包括绿松石作坊区等多个严谨、规整的功能区。宫城居中、分层规划、分区而居的二里头都城，显现出最早“城”的样子。

　　汉魏洛阳城留存着“超长中轴线”，上承三代、下启隋唐，“建中立极”的单一宫城形制在此开启。

　　隋唐时期，一条将山水和城市串联在一起的中轴线贯通洛阳城，北依邙山、南对龙门串联起定鼎门、天街、应天门等中轴线建筑。

　　在千年发展历程中，洛阳老城始终沿用隋唐轴线，演变成“十字轴线+网格”的街巷格局，逐步形成“九街十八巷七十二胡同”。

　　两山对开见龙门

　　在洛阳城轴线最南端的龙门附近，小学生们正在练习一种特殊的课间操。这些动作的出处，正是龙门2345个石窟洞中的造像或壁画。

　　北魏孝文帝从迁都洛阳开始，便利用龙门的自然山色和地理位置开凿石窟，祈福感恩。这样连续大规模的营造长达400余年。

　　始建于北魏的药方洞，因洞门两侧刻有153个唐代药方而得名，这也是中国石窟中现存最早的石刻药方，绿豆粥、小豆羹、扁竹叶等简便易得的食材、药材，很早就应用到日常生活。其中，还有95种药方被日本学者收录到《医心方》，称为“龙门方”。

　　“半天下之财富”由此路而进

　　“汤都”是人们对洛阳的别称。全市遍布着大约5000家大大小小、种类各异的汤馆。不论是在游客们的心中，还是在洛阳老城中心的十字街，“不翻汤”都占有绝对的“排面”。

　　隋唐大运河的开通，让来自不同地区的食材和烹饪技术传入洛阳。相传喝“不翻汤”，也包含当时运河劳工祈愿“不翻船”的吉祥寓意?。

　　以洛阳为中心，借助地势西高东低的特点，一张丰富的水网系统呈扇形向东展开。隋唐大运河正是将其中零散分布的、不同时期的区间运河连通，中国历史上第一次建成了从南方重要农业产区，直达中原政治中心和华北军事重镇的内陆水运交通动脉，成为粮食漕运最重要的通道。“半天下之财赋，悉由此路而进”。

　　隋唐时期，关中地区如果遇到天灾，食物不足以供给都城长安的百万人口，洛阳凭借便利通达的交通、较为发达的农业，能为城市提供充足稳定的粮食等物质；皇帝就会携众到洛阳“蹭饭”，仅唐高宗李治在位期间，就曾7次“移都就食”。洛阳以前所未有的繁华，成为与长安并重的“东都”。

　　“汉魏文章半洛阳”

　　雕版印刷最早在这里使用，造纸术、指南车在此发明，中国古代四大发明中，有三项留下了洛阳的印记。

　　“汉魏文章半洛阳”。这里诞生了中国第一部纪传体断代史《汉书》。《东都赋》《洛神赋》《三都赋》爆款频出，以致“洛阳纸贵”。

　　“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”隋唐时，洛阳更是人们向往的“归心之地”。李白、杜甫在此第一次相会，白居易、刘禹锡暮年在此“为霞满天”。《全唐诗》5万多首诗篇中，与洛阳有关的就有5000多首。人们用最美的文字，留住这座城市的美好和震撼。

　　上了天的洛阳牡丹

　　洛阳四季分明，土壤富含锰、铜、锌、钼等微量元素，其中锰的有效态含量是其他地区平均含量的20多倍，可促进牡丹生长，“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”有了科学依据。

　　在洛阳邙山之上，坐落着我国唯一的牡丹基因库。闫三妮和她的同事们借助遗传资源、生物信息和基因数据，已经基本掌握了牡丹育种的“芯片”。

　　“曾为洛阳花下客”的欧阳修不会想到，如今牡丹已经可以“乘坐”神舟飞船“游历”宇宙。太空育种的黑色系太空牡丹“翰墨丹青”，在2024年初成为牡丹家族的新品种。

　　新中国第一个五年计划期间，十余万产业工人、商业人员，从祖国各地迁移到涧西，创造出多个中国工业史上的“第一”。这些规整宏大的工业遗产群落，见证了新中国从农业文明向工业文明的转型。至今，洛阳依然是中原地区乃至全国最重要的工业城市之一。

　　观一城文脉，

　　知古今春秋。

　　1月10日，央视综合频道(CCTV-1)18:20档，跟随《文脉春秋》打卡“神都”洛阳。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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