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锐意进取 勇毅前行 不断开创美丽洛阳建设新局面——访市生态环境局党组书记、局长吴劲松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 08:35
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议科学分析了当前发展形势，全面部署了2025年经济工作，为我市生态文明建设工作厘清了思路、指明了方向。”近日，市生态环境局党组书记、局长吴劲松在接受洛报融媒记者专访时表示，将严格落实会议精神，加快解决突出生态环境问题，锐意进取，勇毅前行，不断开创美丽洛阳建设新局面。

　　推进美丽中国建设洛阳实践。着眼美丽洛阳建设目标，完成“十五五”生态环境保护规划编制工作，推动美丽城市、美丽乡村、美丽山川、美丽河湖等“美丽细胞”建设，以美丽洛阳建设实践推动美丽中国、美丽河南建设。

　　持续打好污染防治攻坚战。重点抓好春节前后重点区域大气污染防治和烟花爆竹禁限放工作。加快推进服役期满火电机组关停、电解铝产能转移、高排放企业退城搬迁、工业企业深度治理，推动大气环境质量排名在全国、全省提级晋位。加强水环境基础设施建设，扎实推进区域再生水循环利用试点，开展美丽幸福河湖建设行动，推动河流水质稳定达标。加强土壤污染源头防控和风险管控，持续推进农村人居环境整治和面源污染治理，确保农用地和建设用地安全利用。加快工业固废处置场建设，全面推进生活垃圾、工业固废、危险废物、医疗废物等各类固废的减量化、资源化、无害化处置，确保各项指标达到“无废城市”建设标准。

　　全面加强黄河流域生态保护。完善黄河流域生态保护制度体系，建立黄河流域生态环境问题发现与解决工作机制，大力推进黄河流域横向生态补偿机制建设。深入推进黄河生态保护治理攻坚战，加强入河排污口排查整治和规范化管理，持续改善黄河流域生态环境。

　　积极推动绿色低碳发展。全面加快减污降碳协同创新试点城市建设，积极开展零碳试点，指导偃师区高起点建设循环经济产业园，力争完成1个零碳园区、3个至5个零碳工厂创建。建立完善碳足迹认证体系，在全市开展碳足迹核查和认证相关工作，帮助我市企业尽快适应“双碳”战略下的市场规律，开拓国际国内市场，实现可持续发展。加快推进林草湿地碳汇资源开发，盘活我市生态资产，推动生态产品价值实现。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚红）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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