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巧妙植入文化元素 再现古都灯会盛景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.07 08:13
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　　腊月已至，年味儿越来越浓。眼下，我市正在积极筹办春节期间的各类节庆活动，其中，传统悠久、规模盛大、内容丰富的大型灯会活动，总会吸引众多市民游客前来观看游玩。历史上的上元节活动，在隋唐时期达到鼎盛，除了观灯，都城洛阳的百姓还有哪些习俗？对当下筹办相关活动有何启示？记者近日就此进行了采访。

　　场景复原、现代阐释，重现上元节百戏盛景

　　百戏是民间乐舞杂技的总称。隋时，洛阳的上元夜已经非常热闹。大业六年(公元610年)的上元节，隋炀帝因为周边各族酋长来东都朝见自己，在洛阳端门街设置周围五千步的戏场，表演各种杂技、舞蹈、武术、魔术，并以音乐伴奏，声闻数十里，通宵达旦，持续半月之久。

　　唐代，上元节依然有百戏之俗。《玄怪录》记载：“开元十八年(公元730年)正月望夕……对曰：‘灯烛华丽，百戏陈设。’”《新唐书》中也记载了因正月望夜的节俗活动过于奢靡，大臣严挺之上疏谏言之事，其中就提到“营百戏”之奢侈，侧面表明唐代上元节有表演百戏之俗。

　　百戏的前身是角抵戏，起源于春秋战国时期，类似于现代的摔跤或相扑。汉以后，角抵戏与其他杂技、乐舞一起构成“百戏”，成为一种集杂技、武术、滑稽表演、音乐演奏、歌唱、舞蹈等多种技艺于一体的综合表演艺术。

　　“百戏作为上元节节庆活动的一项重要内容，具有很强的娱乐性、互动性、观赏性。当下，我们在策划上元节文旅活动时，可以考虑用现代人喜闻乐见的方式，重现当年的百戏盛景。”市隋唐史学会会长王恺表示，重现百戏盛景有两种思路：一种是场景复原，比如让演员穿上古装，邀请戏曲、杂技演员和乐师到灯会现场表演，营造“人在戏中游”的沉浸氛围；另一种是现代阐释，比如在灯会现场举办音乐节、美食节、街舞赛等，打造具有时尚感的现代版百戏。

　　全民变装、一秒穿越，打造上元节“百变大咖秀”

　　西方有万圣节，这一天，孩子们喜欢挨家挨户讨要糖果，大人们则会穿上各种奇怪的服装，举行各种庆祝活动。其实，中国古代的上元节也有变装之俗，在这一天，大家会戴上面具，穿奇装异服出门观灯，一起闹元宵。

　　变装这一习俗起源于驱鬼祭祀活动，南北朝时成为上元节期间的一项游戏，隋唐时期发展成一种习俗。《隋书·柳彧传》记载：“每以正月望夜，充街塞陌，聚戏朋游。鸣鼓聒天，燎炬照地，人戴兽面，男为女服，倡优杂技，诡状异形。”意思是说，当时的人们纷纷戴着面具出游，里面既有“女装大佬”，也有各种酷炫极致打扮的人齐聚洛阳街头。

　　“变装不仅是古人的游戏，也是深受当代人喜欢的一种娱乐方式。比如，在年轻人中愈加兴盛的Cosplay(角色扮演)文化，让大家可以通过扮演喜爱的虚拟或现实角色，表达自我，寻求快乐，获得情绪价值。”王恺说，当下，随着越来越多中国元素的融入，Cosplay的本土化趋势日渐明显，身着国风服饰和扮演国产游戏角色的爱好者正如雨后春笋般涌现。他建议，上元灯会活动可以策划开展“百变大咖秀”活动，吸引各路Cosplay爱好者、汉服爱好者等群体来到洛阳为自我认同发声，让传统的上元灯会活动焕发出新生机。

　　巧用真人NPC，让历史文化“活”起来

　　中国古代有宵禁制度，从汉代起，平时严格“禁民夜行”的规定在上元节时会变得宽松。执金吾在正月十五夜，可破例弛禁“放夜”，允许一些官方和民间的习俗活动进行。

　　到了里坊制度完善的唐代，宵禁制度更加严格。唐朝的《宫卫令》规定：每天早上五更后，就擂响四百下“开门鼓”；而到了傍晚时分，就擂响六百下“闭门鼓”，宵禁之后不允许外出。但在上元节期间，官府会解除宵禁，让百姓出门活动。在武则天时期，为了庆祝上元节，在正月十五、十六两日不再宵禁，允许百姓张灯结彩。唐玄宗时期规定，正月十五前后二夜，“金吾弛禁，开市燃灯，永为式”。

　　“金吾不禁夜是上元节独有的待遇，它释放出大量的夜间娱乐需求，带动了旅游业及相关产业的发展。此外，宵禁作为一种古代特色文化，也可以作为一种文化元素植入现代灯会活动中。”王恺建议，可以在上元灯会活动开场前，安排真人扮演金吾卫，结合《宫卫令》中的记载，通过擂鼓、喊口号、举标志牌等方式表现“放夜”“解禁”等文化元素，通过营造有仪式感的开场活动，带给游客沉浸式体验。

　　此外，唐代上元节还有迎紫姑的习俗。唐代诗人李商隐在他的《正月十五夜闻京有灯恨不得观》中写道：“月色灯光满帝都，香车宝辇隘通衢。身闲不睹中兴盛，羞逐乡人赛紫姑。”这里的“赛”是一种迎接方式。

　　王恺说，紫姑是中国民间传说中一个善良、贫穷的姑娘。正月十五，紫姑因穷困而死，百姓们同情她、怀念她，有些地方便出现了“正月十五迎紫姑”的风俗。紫姑又名“厕神”，有预知未来的本领。古人默默将自己的心事说与紫姑听，有助于愿望的达成。因此，可以在灯会现场安排紫姑真人NPC，设置许愿互动游戏，积极与游客互动。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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