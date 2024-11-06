人民日报、新华社点赞洛阳普通市民：爱是9个月933次的往返

洛阳再次登上全国热搜！这次，是因为他——每天利用午休时间回家给妻女做饭、9个月乘地铁933次的仝凯。人民日报、新华社官微等媒体纷纷转发了网站对仝凯的报道，引发网友广泛关注，大家纷纷对仝凯的做法点赞。

洛阳再次登上全国热搜！这次，是因为他——每天利用午休时间回家给妻女做饭、9个月乘地铁933次的仝凯。人民日报、新华社官微等媒体纷纷转发了对仝凯的报道，引发网友广泛关注，大家纷纷对仝凯的做法点赞。

该报道相继登上微博同城热搜、全国热搜。人民日报、新华社、新京报、环球网、中国妇女报等国内众多媒体广泛转发，引发网友关注和讨论。人民日报、新华社官方微信公众号在推文中转发了报道，并点评说：“爱，是一口热乎的饭菜；爱，是9个月933次的往返；爱，是日复一日的陪伴和呵护。仝凯，为你点赞。”

仝凯的这份坚持和付出令不少网友竖起了大拇指：“果然，爱妻者风生水起。”“那么爱老婆的男人，值得拥有这辆车。”“原来爱不在言语间，而是藏在这933次的往返里，太暖心了！”

很多网友由此联想到自己的家庭，纷纷在网上“晒”出自己的老公：“我老公一天通勤6次，给独自带娃的我送早中晚。”“应该给我老公也发个，从我孕期开始，老公每天中午下班后回家给我做饭，现在孩子2岁了，依旧如此。”“不得不说说我老公，我怀孕时候他每天变着花样做饭。”……

5日，洛报融媒记者联系到正在工作的仝凯，他说自己这两天收到了很多亲朋好友给他转发的报道视频、链接，非常感谢洛阳地铁对他的鼓励和奖励。这两天，饭店老板和同事们很替他开心，大家工作之余刷到关于他的视频，还在下面留言回答网友提问。

对于不少网友担心“他每天中午回家会不会影响到工作”，仝凯说，他在一家烤鸭店做凉菜师傅，正常中午2点下班，四五点去上班，坐地铁单趟十多分钟，足够他回家做饭、带娃。对于很多网友询问他有了电动汽车后是否还坐地铁，他表示，这些年，他已经喜欢上坐地铁了，奖励的电动汽车选的是个粉嫩的颜色，主要是周末休息带家人出去时用。他希望，继续通过自己的努力，经营好自己的小家，给妻女创造更多幸福。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）

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