小区电梯出故障停运一个月，何时恢复运行？

近日，市民郭老先生拨打热线66778866反映，他所住小区的电梯因为出故障，停运了一个月，一直无人维修，居民们的生活受到影响。他们将此事反映给小区物业公司，问题未得到解决。

近日，市民郭老先生拨打热线66778866反映，他所住小区的电梯因为出故障，停运了一个月，一直无人维修，居民们的生活受到影响。他们将此事反映给小区物业公司，问题未得到解决。

郭老先生今年77岁，家在洛龙区通济街工会苑小区1号楼。“我们那栋楼是两梯三户，一共30层。”郭老先生说，一个月前，他发现其中一部电梯坏了。以前电梯出现故障，很快就能修好，而这次电梯出故障后一直未恢复运行。他到小区物业公司了解情况，工作人员称正在与小区业主委员会商量解决方案。一个月过去了，电梯还没修好。

27日上午，记者来到工会苑小区1号楼，发现停运的电梯口放着一块提示牌，居民只能通过另一部电梯上下楼。居民姚先生说，电梯已停运很长时间，仅靠一部电梯上下楼很不方便，有时要等十几分钟才能乘上电梯。大家担心，万一另一部电梯也出了故障，如何上下楼。

该小区物业公司为河南国顺暖通物业节能服务有限公司工会苑项目部。项目部物业经理郭先生说，他们是11月26日接到居民反映，说电梯出现故障的，经维保人员检查，电梯故障系补偿链老化断裂引起。

据了解，电梯补偿链又称为平衡重链，是电梯的重要部件，主要作用是补偿因钢丝绳重量移动所引起的曳引不平衡，使电梯运行更加平稳。

郭先生说，更换电梯补偿链费用较高，他们与小区业主委员会商量，决定使用维修资金进行维修。同时，他们与电梯生产厂家联系，花7000多元定制了电梯补偿链，这笔费用由他们垫付。目前，电梯补偿链已到位，而申请使用维修资金的手续烦琐，需要提供电梯安装与施工合同、电梯故障的检验报告等。

“我们也想尽快把电梯修好，一直在努力。”郭先生说，一旦资料准备齐全、程序走完，他们会立即着手修复电梯。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)