我省农业文化遗产资源名单公布 洛阳3个项目榜上有名

日前，省农业农村厅公布我省农业文化遗产资源名单，共有19个项目入选。其中，洛阳牡丹种植栽培系统、新安传统樱桃种植系统、嵩县银杏文化系统3个洛阳项目榜上有名。

日前，省农业农村厅公布我省农业文化遗产资源名单，共有19个项目入选。其中，洛阳牡丹种植栽培系统、新安传统樱桃种植系统、嵩县银杏文化系统3个洛阳项目榜上有名。

农业文化遗产是指人民在与所处环境长期协同发展中世代传承并具有丰富的农业生物多样性、完善的传统知识与技术体系、独特的生态与文化景观的农业生产系统。做好农业文化遗产资源认定管理，对促进农业文化遗产保护传承利用、推动农业生态保护和可持续发展具有重要意义。

洛阳牡丹种植栽培系统

洛阳市农林科学院科研人员开展牡丹新品种培育工作

洛阳牡丹雍容华贵，被誉为“花中之王”，其栽培盛于隋唐，甲天下于宋，涵盖了9个色系10种花型1400多个品种，形成了涉及观赏、油用、美妆、文创等领域的全产业链。中国洛阳牡丹文化节入选国家非物质文化遗产名录。

新安传统樱桃种植系统

新安县五头镇的果农满脸丰收的喜悦

新安樱桃是国家农产品地理标志登记保护产品。新安樱桃沟区域有千年樱桃古树32株、百年樱桃古树3200株，是全国最大的古樱桃基地。目前，当地樱桃种植面积达10万亩，形成了集农业观光、采摘体验等于一体的农旅融合示范区。

嵩县银杏文化系统

嵩县银杏古树

嵩县银杏文化系统位于白河镇。这里享有“中国银杏之乡”的美誉，拥有500年以上树龄的银杏古树355株，其中以下寺村云岩寺千年银杏古树群最为壮观，树龄之大、分布之集中、规模之庞大，全国罕见。目前，当地已全面实施银杏古树资源普查建档、坐标定位和挂牌保护，银杏文化节知名度和影响力持续提升。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）