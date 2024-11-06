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“穿越盛唐洛阳年”2025跨年迎新惠民消费季启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 22:23
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资料图

　　30日记者从洛阳市商务局获悉，即日起，“穿越盛唐洛阳年”2025跨年迎新惠民消费季启动，截止时间为2025年2月16日。

　　本次活动以“地道年味、烟火美味、创新潮味、解压趣味”为主题，围绕美食团圆、网上年货、嗨逛乐购等六个版块，开展各类商家齐让利、打折优惠享不停、全域联动惠民生等促消费活动，全面激发双节消费市场活力。

　　“美食团圆”餐饮类活动

　　洛阳将组织老字号、连锁餐企、地方特色餐饮商家联合推出年夜饭优惠套餐、年货套餐礼盒等；联合美团、抖音等平台，针对地方菜、火锅、饮品甜点等冬季美食发放消费券、红包等活动；持续推出武皇盛宴、“宴天下·河洛第一宴”、鲤跃龙门等沉浸式餐饮。
此外，鼓励知名汤馆、特色美食、小吃夜宵等特色餐饮在春节期间延长营业时间，满足市民和广大游客消费需求。

　　“畅玩乐宿”住宿类活动

　　洛阳将开展“逛古都 住民宿 享优惠”活动，鼓励全市特色酒店、“洛阳宿”开展优惠住活动；鼓励精品酒店、“洛阳宿”通过一码游洛阳、携程、美团、飞猪等平台推出优惠措施和活动产品；同时推出非遗手工、特色美食制作、写春联等年味主题体验活动。

　　“嗨逛乐购”购物类活动

　　联合美团、抖音等平台，联动洛阳重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和超市开展全城打折狂欢、发放消费券等主题消费活动，适当延长夜间营业时间。

　　特色街区亮点纷呈。广州市场步行街推出年味文创、家乡小吃、童年回忆、年货大集等活动，利用潮玩市集、小吃摊位及街区空档区域组织非遗文化、洛阳文创、特色美食等业态活动；西工小街围绕“西工转转欢乐新年”惠民消费季主题，推出“幸福欢乐‘送’”、新年祈福、乐队表演、汉服巡游、民俗舞台表演、小街邮局互动打卡、潮玩市集、蛇年邮票首发仪式、二次元国风新年夜活动；洛城中街推出“City Love年终宠粉计划”“2024洛城中街City Life跨年嘉年华”“金蛇送福手写春联”等主题活动。

　　商圈联动多元。各商圈围绕“迎新”“亲子”“家庭”“冰雪”“婚嫁”“银发”等主题推出潮品首发、年终钜惠等活动；鼓励商圈设计体现古都文化的蛇年主题新春美陈装置，展示洛阳地方特色年货产品，营造双节购物氛围。正大广场、泉舜、大卫天地等都将举办音乐会等跨年活动。

　　“网上年货”线上类活动

　　洛阳依托抖音本地生活团队与美团，围绕商业街区、商业综合体、餐饮、汉服、住宿等五大领域，举办线上直播活动专场；依托美团，围绕餐饮、酒店、门票等发放多重补贴；依托购时惠、嗨团、惠及客等本地电商平台，为本地消费者带来便捷购物体验。

　　此外，开展“推动洛城名优产品‘云外销’”活动，杜康、老雒阳、王老三烧鸡等加强线上销售，提前抢占年货市场；持续推介“栾川印象”“洛水山肴”“宜阳不一样”等产品，加速“洛阳好品”出圈。

　　“集齐美好”集展类活动

　　以洛阳伊滨奥体中心为主会场、万邦及重点社区为分会场开展年货大集，聚焦年货年味、新鲜果蔬、米面粮油等；推出年货市集、花卉市集、民俗市集等，营造双节消费氛围。

　　“辞旧迎新”换新类活动

　　紧跟国家、省消费品以旧换新政策，利用元旦、春节等重要节庆消费节点，提前预热汽车、家电、数码电子、家装厨卫、电动自行车等以旧换新惠民补贴活动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 张会娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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