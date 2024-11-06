市委召开专题会议 研究“双节”文旅活动策划等工作

30日，市委召开专题会议，研究2025年元旦、春节“双节”文旅活动策划，涧西区苏式建筑保护利用，城市阳台商业项目设计等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究“双节”文旅活动策划、苏式建筑保护利用、城市阳台商业项目设计等工作

江凌主持 徐衣显、张玉杰参加

30日，市委召开专题会议，研究2025年元旦、春节“双节”文旅活动策划，涧西区苏式建筑保护利用，城市阳台商业项目设计等工作。市委书记江凌主持会议。

2025年元旦、春节，我市将持续把握新文旅发展特点，坚持景区与城市结合、历史与现代结合、传统与创新结合，打造独具特色的宫里过大年、坊里过大年、天街过大年三大场景，策划了烟花秀、神都上元灯会、新春音乐会、博物馆奇妙夜、龙门祈福会等活动，为广大市民游客打造一场极具沉浸感和穿越感的“双节”文化盛宴。会议强调，要更加注重突出文化氛围营造、文商旅融合、线上线下联动，有针对性地推出汉服巡游、穿汉服蹦唐迪、面具狂欢夜等沉浸式体验活动，持续保持文旅市场热度。要把拉动消费作为办好“双节”文旅活动的出发点和立足点，全城商家联动，建好消费场景，更好发挥文旅引流效应，切实把客流量转化为消费力。要持续创新营销方式，提前设置符合青年代际特点、表达方式的引流话题，做强移动端、视频化、交互式传播，实现有效传播、扩大引流、促进消费的互促发展。要加强组织领导，以保障活动安全、提升游客体验感为重点，做好氛围营造、交通组织、服务保障等工作，持续打造“穿越盛唐洛阳年”文旅品牌。

会议听取了涧西区洛铜、洛轴等苏式建筑保护利用方案汇报。会议强调，涧西苏式建筑群是洛阳乃至全国近现代重要工业遗产，推进苏式建筑保护利用，对文物保护、城市更新、改善民生等具有重要意义。涧西区要压实主体责任，与国有平台等市场主体合作，通过市场化模式，统筹推进建筑保护修缮、人居环境改善、群众安置等工作，实现综合效益最大化。要统筹好苏式建筑保护和利用，在有效保护肌理格局、整体风貌的基础上，植入新业态、导入新功能，真正使建筑活起来、遗产获新生。

会议听取城市阳台二期商业项目策划设计方案汇报。会议强调，当前，场景引流成为拉动消费主要手段，情绪消费成为新的消费热点，特色街区成为主要消费场景，文商旅融合发展成为商业发展新趋势。要敏锐把握“商业综合体正加快向文商旅特色街区转型”“线上消费情绪、线下消费场景”等新变化，利用城市阳台引流效应，依托滨水空间优势，更加注重调性塑造，创新打造独具特色的“多首层”概念退台式特色街区，既有效丰富城市阳台商业功能，又为城市阳台提供新的景观，着力营造多元美学生活空间，让城市阳台片区成为可持续运营的潮流时尚打卡地。

徐衣显、张玉杰、王军、潘开名、徐超文、任丽君、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)