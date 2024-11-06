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展望2025！洛阳这样打造高能级创新平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 18:56
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　　“叮咚……”

　　临近年末，龙门实验室农机装备产业研究院高级工程师赵越云手机“报喜”。

　　“展示出了较好的机械性能和易保障性能，有力支持了河南省油莎豆的按期收获！”百里之外，一封来自河南省农业科学院经济作物研究所的感谢信，高度评价第二代油莎豆联合收获机，为其走向市场“推了一把”。

　　思绪回到今年金秋，在民权县举办的全国第二届油莎豆科研成果转化暨产业发展会议上，该收获机开进民权县油莎豆高产示范田，以优异的收割性能和经济的综合效益，获得专家、农户们的青睐，成为市场化看好的“明星产品”。

　　“我们历时一年多升级二代产品，速度更快、马力更大，效率提升30%，只为产生规模效益，让机收‘划得来’。”抚摸着收割机大红色机身，赵越云目光柔和起来，“市场上能‘打’，助力端稳‘油瓶子’。我们的终极目标，近了！”

　　“立足中原、智造中国、装备世界”，这是龙门实验室的高点定位。一年来，从举办铝基新材料企业技术需求路演，变企业“痛点”为创新起点，到“揭榜挂帅”公开征集企业联合研发项目，与企业“难题共解、利益共享”；从攻克硅基功能材料制造基础研究，助“中国芯片”自立自强，到引入院士团队联合攻关，推出世界首台100kWh锌溴液流电池储能模块系统，龙门实验室积极打造创新资源整合平台，推动科技成果从“实验室”走向“生产线”，绽放新质生产力的“真金白银”。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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