洛阳市优化教育资源调整 让更多学生家门口“上好学”

2024年，洛阳市提升改造市属高中8所，新建改扩建义务教育学校36所，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校20所，招聘特岗教师265名。

【数说教育资源优化调整】2024年，洛阳市提升改造市属高中8所，新建改扩建义务教育学校36所，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校20所，招聘特岗教师265名。

“吃饭再也不用抢位置了。”“餐厅还有我喜欢吃的烤肉拌饭、大盘鸡、牛肉面……”近日，在洛阳理工附中，学生们对新改造的学校餐厅赞不绝口。

洛阳理工附中现有在校学生3000多名，原有的学校餐厅为旧厂房改造，条件较差，只能满足1000人同时就餐，学校只好安排不同年级学生“错峰”就餐。近年来，洛阳市加快推进洛阳理工附中等未迁建高中改造提升，对学校餐厅进行加固改造，扩大就餐面积，餐厅环境和质量也有了显著提升。

“新餐厅投用后，不仅为学校增加了1350个餐位，还配备了12台大功率空调、2部电梯，升级了厨房设备、消毒设施等。”该校相关负责人表示，学生们就餐环境宽敞明亮，饭菜种类齐全、营养丰富，得到了学生和家长的好评。

聚焦“超前谋划”，洛阳市以资源布局优化调整为先导，提升改造市属高中8所，完成外迁高中腾退校区梯次部位办学，新建改扩建义务教育学校36所，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校20所。

聚焦“内涵建设”，洛阳市采取“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多种形式组建了一大批教育集团，逐步提升薄弱学校、乡村学校、新建学校的办学水平和教育质量，加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，让更多学生在家门口“上好学”。

近日，第三批河南省义务教育集团办学优秀案例名单公布，实验初级中学教育集团、航空实验学校教育集团等7个教育集团榜上有名，洛阳已有20个教育集团入选该名单。

“集团内学校不仅开展线下轮岗交流、联合教研、教学比武等活动，还利用现代化的录播教室开展线上教研、空中课堂等活动。”洛阳市延秋小学相关负责人介绍，延秋小学初建于1989年，由于地处偏远、校舍老旧、设备不全，发展受到限制，此前学校每年都有学生流失现象。2023年7月，该校与安徽路小学联合成立教育集团后，在师资力量、教学质量等多方面得到了提升，今年秋季开学时出现了学生“回流”现象。

针对农村和偏远地区教育相对薄弱的现状，洛阳市今年招录265名特岗教师，组织教学技能、教育技术应用等多样化的教师培训，推动扩优与提质双提升，为教师成长搭建平台，为农村教育注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）