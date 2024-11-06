洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市优化教育资源调整 让更多学生家门口“上好学”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 18:56
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　【数说教育资源优化调整】2024年，洛阳市提升改造市属高中8所，新建改扩建义务教育学校36所，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校20所，招聘特岗教师265名。

　　“吃饭再也不用抢位置了。”“餐厅还有我喜欢吃的烤肉拌饭、大盘鸡、牛肉面……”近日，在洛阳理工附中，学生们对新改造的学校餐厅赞不绝口。

　　洛阳理工附中现有在校学生3000多名，原有的学校餐厅为旧厂房改造，条件较差，只能满足1000人同时就餐，学校只好安排不同年级学生“错峰”就餐。近年来，洛阳市加快推进洛阳理工附中等未迁建高中改造提升，对学校餐厅进行加固改造，扩大就餐面积，餐厅环境和质量也有了显著提升。

　　“新餐厅投用后，不仅为学校增加了1350个餐位，还配备了12台大功率空调、2部电梯，升级了厨房设备、消毒设施等。”该校相关负责人表示，学生们就餐环境宽敞明亮，饭菜种类齐全、营养丰富，得到了学生和家长的好评。

　　聚焦“超前谋划”，洛阳市以资源布局优化调整为先导，提升改造市属高中8所，完成外迁高中腾退校区梯次部位办学，新建改扩建义务教育学校36所，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校20所。

　　聚焦“内涵建设”，洛阳市采取“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多种形式组建了一大批教育集团，逐步提升薄弱学校、乡村学校、新建学校的办学水平和教育质量，加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，让更多学生在家门口“上好学”。

　　近日，第三批河南省义务教育集团办学优秀案例名单公布，实验初级中学教育集团、航空实验学校教育集团等7个教育集团榜上有名，洛阳已有20个教育集团入选该名单。

　　“集团内学校不仅开展线下轮岗交流、联合教研、教学比武等活动，还利用现代化的录播教室开展线上教研、空中课堂等活动。”洛阳市延秋小学相关负责人介绍，延秋小学初建于1989年，由于地处偏远、校舍老旧、设备不全，发展受到限制，此前学校每年都有学生流失现象。2023年7月，该校与安徽路小学联合成立教育集团后，在师资力量、教学质量等多方面得到了提升，今年秋季开学时出现了学生“回流”现象。

　　针对农村和偏远地区教育相对薄弱的现状，洛阳市今年招录265名特岗教师，组织教学技能、教育技术应用等多样化的教师培训，推动扩优与提质双提升，为教师成长搭建平台，为农村教育注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
    “河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户...
    “河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
        近日，洛阳市第一人民医院举行“河南省人民医院朱好辉超声工作室”揭牌仪式，该院同步成为河南省人民医院超...
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
  • ·为防感冒 男子把自己坑惨了
  • ·习惯性便秘患者平时需注意什么？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 积极作为，做大做强洛阳经济——...
  • 2025洛阳新年音乐会将于12月31日...
  • 回眸2024：坚韧·拼搏·向风行
  • 把公共服务送到群众身边！洛阳大...
  • 洛阳近期昼夜温差超10℃ 早晚保...
  • 国家农机装备创新中心获工信部“...
  • 洛阳元旦长跑倒计时 最新道路交通...
  • 中宣部2024年“高质量发展调研行...
  • 珍藏近50年的搪瓷缸 见证峥嵘岁月
  • 天心·隋唐汇滨水商业街建设加快收尾
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    西工小街随拍

    水天一色

    新春灯展探秘

    洛阳仓窑博物馆
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605