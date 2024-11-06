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定了！洛阳2025年迎春灯会主题特色超前“剧透”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 19:34
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　　年味渐浓！近日，走进洛阳市王城公园和隋唐城遗址植物园，不少市民看到园内部分道路已被造型各异的花灯装饰，对灯会活动的期待值“拉满”。

　　30日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，2025年王城新春游园会暨迎春灯会和2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会的主题及方案确定，目前正在有序布展中。王城宫灯研发中心有关负责人介绍，二者从方案设计到制作打造，将紧扣“突出特点，彰显特色，打造差异化”的理念，打造高品质迎春灯会。

　　●王城公园

　　王城公园将以“华灯璀璨王城年”为主题，举办2025年王城新春游园会暨迎春灯会。灯会活动将分为“灯耀新春”“欢喜年味”“动物乐园”三个板块，展出大中型灯组60余组。

　　牡丹文化与人文特色是王城公园的个性化标签。根据灯会方案，王城公园将重点突出人文与牡丹相互结合的特点，塑造如“簪花仕女图”“花之女神”“王城流徵”等大量人物元素灯组，以牡丹为背景装饰，并结合园内诗廊等景观点位，以彩灯形式讲述人文故事。

　　既有传统年味，又有潮流观感。王城公园还将首次采用冷色调光源打造“琉璃宫阙”大型灯组，以冷暖色调的强烈对比令人眼前一亮。流动的灯带、华丽的倒影将共同构成一幅绝美画卷，让市民游客沉浸式感受如梦如幻的“空中楼阁”。“方言网红街”“诗词灯棚”“民俗回廊”等互动打卡场景接连不断，进一步提升“赏灯+游园”的体验感。王城动物园则根据动物特色，以奇花异草、萌宠珍兽为主打造各类造型灯组，突出童真、童趣，让大小朋友返璞归真，流连忘返。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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