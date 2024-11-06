洛阳12315发布元旦假期消费提醒

后天就是2025年元旦了。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，请广大消费者理性消费、平安过节、依法维权。

后天就是2025年元旦了。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，请广大消费者理性消费、平安过节、依法维权。

直播购物要冷静。尽量选择大型正规、资质齐全、管理规范的直播平台和直播间，并通过正规的第三方支付平台进行支付。不迷信网红效应，不轻信直播中的各类广告宣传。下单前，应详细了解各种促销规则以及商品的来源、功能、质量、效果及价格等内容，不盲目跟风下单，慎防商家“先涨再降”等虚假打折。

餐饮安全要留意。聚餐应尽量选择证照齐全、卫生整洁、信誉良好、管理规范的餐饮单位，并根据实际需求合理点餐，自觉践行“光盘行动”。网络订餐时，应尽量选择具有实体经营门店、口碑好，且依法取得食品经营许可证的商家进行订餐。收到网络餐品时，要检查包装是否完好，并注意保质期，确保餐品安全。

外出旅行要注意。去景点旅游从正规渠道购票；选择跟团旅游，要详细了解旅行社的相关资质；与旅行社签订正规的书面旅游合同，明确双方的权利和义务，特别是自费项目和非自费项目要留意明码标价，谨防字面歧义；自驾旅游应检查好车型车况，安排好路线，做好冰雪天气情况的应对。

消费办卡要谨慎。节日期间，是餐饮、美容美发、洗衣洗车等服务行业办理预付卡或续卡促销的高峰期。要认真查证商家的经营资质情况，通过多种途径了解经营者的经营状况和市场信誉。根据自身实际需要，科学理性选择充值金额，不要被商家的推销让利所诱惑，不能因商家的优惠幅度大就忽视了潜在的风险。不要轻信商家的口头承诺，要签订书面合同，签订合同之前看清合同条款内容，事先约定双方的权利义务及违约责任。

元旦假期，消费者在购买商品或接受服务时，要主动索取发票、收据等消费凭证并妥善保管。遇到消费纠纷时，消费者可先与商家协商解决，若协商不成的，可拨打12345、12315等维权热线进行投诉，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)