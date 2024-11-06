热“雪”沸腾！河南省青少年滑雪锦标赛在洛开赛

28日，“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年滑雪锦标赛在洛阳伏牛山滑雪场开幕。 28日，“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年滑雪锦标赛在洛阳伏牛山滑雪场开幕。 本次比赛由河南省体育局主办，河南体育学院竞训处、洛阳市体育局、栾川县政府承办，旨在推动河南省青少年滑雪运动的发展和普及，传递顽强拼搏、永不放弃的滑雪精神。比赛设高山滑雪回转男子个人赛、女子个人赛，单板滑雪平行大回转男子个人赛、女子个人赛等共计8个级别项目，来自5个省辖市的11支代表队选手参赛。 作为2024年全国“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动系列比赛之一，赛事组委会在比赛报名、资格审查、项目编排、裁判员选派等方面进行了充足的赛前准备。选派25名经验丰富的裁判员团队。赛前进行了培训，提出纪律要求和工作要求，在临场执裁环节充分体现回避、中立、随机选派原则。省体育局也向赛会派驻了赛事监督，全方位、全过程进行监督，最大限度保证赛事公正。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 沈玺 涂晓洛 文/图）