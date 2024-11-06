洛阳周公庙博物馆元旦假期将延时开放

洛阳周公庙博物馆今日发布公告称，2025年元旦假期，洛阳周公庙博物馆将于2025年1月1日(周三)延时开放至17:30(17:00停止入馆)。

洛阳周公庙博物馆今日发布公告称，2025年元旦假期，洛阳周公庙博物馆将于2025年1月1日(周三)延时开放至17:30(17:00停止入馆)。 洛阳周公庙博物馆今日发布公告称，2025年元旦假期，洛阳周公庙博物馆将于2025年1月1日(周三)延时开放至17:30(17:00停止入馆)。 洛阳周公庙博物馆2025年元旦延时开放公告 尊敬的观众朋友们： 2025年元旦假期将至，为满足广大观众假日文化需求，洛阳周公庙博物馆将于2025年1月1日(周三)延时开放至17:30(17:00停止入馆)。 参观须知：我馆免费对外开放；个人参观无需预约，可携带身份证原件(一人一证)或刷脸入馆；洛阳周公庙博物馆为国家级文物保护单位，馆内禁止进行有损文物安全的活动，禁止吸烟，禁止存放易燃、易爆、易腐蚀物品；请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。⑥