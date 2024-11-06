洛阳人扩散周知！今日20时至明日16时医保无法使用

31日，洛报融媒记者从洛阳市医疗保障局获悉，为做好全省参保人员医保待遇年度结转相关工作，需暂停全省医保信息平台对外服务，2024年12月31日20时至2025年1月1日16时医保暂时无法使用，需要刷卡报销的参保人员可在此之后办理相关业务。

31日，洛报融媒记者从洛阳市医疗保障局获悉，为做好全省参保人员医保待遇年度结转相关工作，需暂停全省医保信息平台对外服务，2024年12月31日20时至2025年1月1日16时医保暂时无法使用，需要刷卡报销的参保人员可在此之后办理相关业务。

其间，暂停办理全省城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险的所有医保业务，包括但不限于暂停全省定点机构医保结算、省内异地和跨省就医医保结算等业务。同时，河南医保微信小程序、河南医保支付宝小程序、河南医疗保障公共服务平台(网厅)等线上、线下公共服务渠道服务将全部暂停。

在此提醒广大参保人员，业务暂停前，请根据实际情况酌情备药，如需入院就医的，可先自费办理，待省医保信息平台服务开启后再办理医保结算。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）