@所有跑友：专属福利来啦！洛阳六大景区免费畅游

洛报融媒记者从赛事组委会获悉，2025年1月1日-2025年1月5日期间，所有参加2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛的选手，都将获得免费游玩洛阳六大景区的专属福利！还等什么呢，赶紧来看看吧！

洛报融媒记者从赛事组委会获悉，2025年1月1日-2025年1月5日期间，所有参加2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛的选手，都将获得免费游玩洛阳六大景区的专属福利！还等什么呢，赶紧来看看吧！

【优惠办法】

2025年1月1日-2025年1月5日，所有参赛选手，凭个人号码布和个人身份证，免费游玩洛阳六大景区。在免票期间可享受每个景区免一次门票的优惠政策(限景区首道大门票，不含二次消费项目)。

【六大景区介绍】

明堂·天堂

明堂又称万象神宫或通天宫，为古代帝王用于布政、祭祀的重要礼制建筑；天堂紧邻明堂西北部，为武则天礼佛场所。明堂、天堂是武则天执政时期最重要的礼制建筑，也是中国历史上规模最大的两座单体木构建筑。

明堂遗址保护展示工程外3层、内2层。天堂遗址保护展示工程外5层、内9层。明堂、天堂于2015年4月全面建成并对外开放。

九洲池

九洲池是隋唐洛阳城宫城区西隔城内的皇家园林，为皇子、公主居住之地，是帝后休憩、享受天伦之乐之所。设计者宇文恺引谷水入园，利用自然水源创造九洲池水景。隋唐洛阳城九洲池遗址展示工程一期2019年牡丹文化节期间对外开放，园内有瑶光殿、琉璃亭、金亭、银亭、簪花亭等建筑，九曲桥、临波阁、百年牡丹园等景观，荟萃了唐宋园林建筑艺术之精华，是中国古代皇家园林的杰出典范。

应天门

应天门是昔日隋唐洛阳城宫城——紫微城的正南门。1400年前，凡朝廷需要举行重大庆典或外交活动，多数情况下都会在应天门举办。这座城门，见证了隋炀帝入主东都、唐高宗诏释百济扶余王、女皇武则天登基称帝、唐玄宗接见日本遣唐使等重大历史活动，被誉为“隋唐第一门”，其“两重观，三出阙”是中国古代礼制中最能彰显天子身份和地位的建筑形制，是目前国内发现等级最高的城门楼遗址，在中国都城建筑史上占有重要地位。

隋唐洛阳城应天门于2019年洛阳河洛文化旅游节期间对外开放，2020年央视戏曲春晚分会场、董明珠“嗨购洛阳·格力奇妙夜”直播、2020年央视中秋晚会、2021年中国洛阳牡丹文化节开幕式、2023年第40届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式、河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式等重大活动均选址于此。

牡丹阁

牡丹阁，是河南省洛阳市的阁楼，采用了传统中央殿堂、四隅重楼的唐风建筑章法，底层设檐廊，四面抱厦，是一座塔式建筑。

当你站在观光层向北望去，还可以看到洛阳市中心城区的全景。向东可以远眺嵩山，俯瞰龙门，看到伊水穿城而过；向南可望见伏牛山层峦叠嶂，雄伟厚重；向西望去，远方的香麓山风光尽收眼底。

龙潭大峡谷

龙潭大峡谷景区是王屋山——黛眉山世界地质公园的核心景区,是一条以典型的红岩嶂谷群地质地貌景观为主的峡谷景区。先后获得“国家地质公园”、“中国最具发展潜力景区”、“中国优秀旅游目的地”、“世界地质公园”、“国家AAAAA级景区”、“全国科普教育基地”、“全国森林康养基地试点建设单位”、“洛阳市研学旅行基地”、河南智慧旅游“三钻级智慧景区”等称号，享有“古海洋天然博物馆”、“黄河山水画廊”等美名。

荆紫仙山

荆紫山，古称荆山、敖岸山、金子山等，位于新安县北部石井镇境内，被誉为“黄河明珠”。主峰海拔829米，因山多荆树、春夏时节紫花烂漫而得名。

上古时期，轩辕黄帝在荆紫山铸鼎升天，人们于此建庙祭祀，以示尊崇。秦朝时期，秦始皇到此祭天，封五株大柏树为“五大夫”，史称“秦封五株”。汉代时期，汉武帝在荆紫山建了三座大殿，史称“汉建三庙”。明清时期，对荆紫山部分建筑进行重修。荆紫山云雾弥漫，岚烟缭绕，号称“荆紫生岚”，被列为新安八大景之首。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李萌亮 陶辉 文/图)