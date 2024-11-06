元旦假期，危险货物运输车辆禁上高速公路

12月31日，洛报融媒记者从洛阳高速交警部门获悉，从2025年1月1日0时至2日6时，河南省境内高速公路全路段禁止危险货物运输车辆通行。

12月31日，洛报融媒记者从洛阳高速交警部门获悉，从2025年1月1日0时至2日6时，河南省境内高速公路全路段禁止危险货物运输车辆通行。

民警提醒，在禁行时间段内，由外省高速公路驶入河南省境内高速公路的危险货物运输车辆，须在入省后第一个站口驶离；已在河南省境内高速公路上行驶的危险货物运输车辆，应就近驶离高速公路。

对违反高速公路禁行规定的危险货物运输车辆，河南高速交警将依法对车辆及驾驶人给予处罚，并抄送违法信息，督促运输企业、行业管理部门落实安全监管主体责任。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)