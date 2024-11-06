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元旦假期，危险货物运输车辆禁上高速公路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.31 17:14
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　　12月31日，洛报融媒记者从洛阳高速交警部门获悉，从2025年1月1日0时至2日6时，河南省境内高速公路全路段禁止危险货物运输车辆通行。

　　民警提醒，在禁行时间段内，由外省高速公路驶入河南省境内高速公路的危险货物运输车辆，须在入省后第一个站口驶离；已在河南省境内高速公路上行驶的危险货物运输车辆，应就近驶离高速公路。

　　对违反高速公路禁行规定的危险货物运输车辆，河南高速交警将依法对车辆及驾驶人给予处罚，并抄送违法信息，督促运输企业、行业管理部门落实安全监管主体责任。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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