洛阳将迎大风降温天气 请注意防寒保暖

今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来几天我市多受偏西气流影响，云系较多；27日、29～30日受冷空气影响，风力较大。 今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来几天我市多受偏西气流影响，云系较多；27日、29～30日受冷空气影响，风力较大。 具体预报如下： 今天夜里：多云。 26日(周四)：多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。 27日(周五)：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-3℃～7℃。 28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。 29日(周日)：晴天转多云，西北风4级左右，气温-3℃～9℃。 30日(周一)：多云到晴天，西北风3℃～4级，气温2～11℃。 31日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。 2025年1月1日(周三)：多云，气温-1℃～10℃。⑥