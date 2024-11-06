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洛阳孟津草莓进入采摘季 最高售价可达50元每斤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 20:22

　　岁末年尾，洛阳市孟津区草莓迎来了采摘季，色泽鲜亮、饱满诱人的草莓点缀在地垄上的绿叶间，散发着香甜气息。

　　25日，在孟津区横水镇的洛阳丰博农业开发公司现代草莓种植园区，采摘工人们将成熟的草莓摘下打包，即将发往各大商超。

　　该园区负责人陈进邦介绍，园内拥有现代化草莓温室大棚33座，主要种植红颜、章姬、白雪等高端草莓新品种，经过近10年发展，如今已形成集草莓育苗、种植、销售、采摘于一体的规模化种植基地，打造出全链条产业模式，为当地居民提供了不少就业机会。

　　“我们园内现在最大的草莓能有鸡蛋大小。”陈进邦说，为提高草莓口感和品质，园区夏季采用石灰氮大棚高温闷棚消毒等绿色防控技术杀菌，土壤采用农家肥及微量元素肥作为底肥，生长期追施有机肥，让草莓色泽鲜亮、清香扑鼻、肉质细腻、鲜甜可口，最优果型售价可达50元每斤，直供“长申国际”等大型高端商超。

　　一颗颗小草莓，不但富裕了一方百姓，也激活了乡村振兴的内生动力。丰博现代草莓园种植规模不断扩大，辐射带动周边村庄发展草莓种植1000多亩，形成了“公司＋基地＋农户”的规模化种植模式。当地还与小浪底景区联动，着力打造草莓风情小镇，发展休闲农业和乡村旅游，不断拓宽群众增收致富渠道。

　　孟津区送庄镇也同样搭上草莓这趟“致富车”。

　　“工人们每天早上五六点钟开始采摘当天新鲜草莓，装箱、装车后，送到市区各大超市。”帅鸣草莓园负责人李国伟介绍，现在园内大量成熟的草莓品种为天仙醉，11月中下旬开始采摘头茬果，果期一直持续至来年5月，“目前上市的草莓售价在30元至40元每斤，处于供不应求状态。”

　　眼下，整个送庄镇草莓经济一片繁荣。全镇草莓种植面积2000余亩，有奶油草莓、巧克力草莓等20多个品种，亩产量最高可达4000斤，草莓种植户及农业企业近40家。当地还以草莓为主打，形成了西瓜、草莓、鲜桃、蔬菜特色果蔬产业集群，塑造了送庄蔬菜、鲜桃、草莓、西瓜、葡萄等果蔬产业“五朵金花”，带动群众家门口就业，种果蔬致富。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郑占波 卫哲渊 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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