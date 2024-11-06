《寻找最早的中国二里头（探源最早的中国）》入选央视2025年纪录片片单

洛报融媒记者25日从洛阳市文物局获悉，中央广播电视总台近日发布2025年纪录片片单，《寻找最早的中国二里头(探源最早的中国)》纪录片入选。

洛报融媒记者25日从洛阳市文物局获悉，中央广播电视总台近日发布2025年纪录片片单，《寻找最早的中国二里头(探源最早的中国)》纪录片入选。

中央广播电视总台此次发布的纪录片片单包括“岁月长歌”“文明长河”“万物长新”“烟火长情”“国际传播”五大板块，共50部纪录片集结亮相，多维度、立体式、深层次展现中国故事的丰富内涵和新时代中国的万千气象。在“文明长河”板块中，由河南广播电视台与中央广播电视总台、美国A+E电视网联合摄制的纪录片《寻找最早的中国二里头(探源最早的中国)》入选。

据介绍，该纪录片是首部以二里头文化为核心内容的纪录片，对“二里头”遗址以及以它为代表的“王朝时代”进行了全面深度的解读，通过纪录片拍摄手法和双主线叙事手法，从世界文明发展史的视角讲述中国古文明独特的发展脉络，形成独特的节目展现形式。

在技术层面，该纪录片运用了XR沉浸式拍摄、实景扫描建模及虚拟制片等前沿科技手段，将冰冷的历史资料转化为生动的画面。这些创新元素使得整部作品既具备学术价值，又不失娱乐性和观赏性，有效提升了观众的观看体验。

二里头遗址中心区现存面积300万平方米，中华文明探源工程认定其主体年代为距今3800年到3500年前后。自1959年以来，考古发现了主干道路网络、宫城、宫殿建筑群、官营作坊区、铸铜作坊、贵族墓葬和青铜礼器群、绿松石龙等重要遗存。目前，绝大多数学者认为，二里头遗址作为东亚地区最早的广域王权国家的都邑，是中国进入王朝国家的最重要标志，其所处的年代、地域、发达程度、发展阶段等诸多情况与文献记载中的夏都、夏王朝高度对应，极有可能是夏都、夏王朝的遗存。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)