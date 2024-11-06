洛阳选手获得六冠！省青少年攀岩联赛在洛收官

洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，“奔跑吧少年”2024年河南省青少年U系列攀岩联赛(洛阳站)比赛日前落下帷幕。在比赛中，洛阳选手发挥出色，夺得六项冠军。

洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，“奔跑吧少年”2024年河南省青少年U系列攀岩联赛(洛阳站)比赛日前落下帷幕。在比赛中，洛阳选手发挥出色，夺得六项冠军。 洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，“奔跑吧少年”2024年河南省青少年U系列攀岩联赛(洛阳站)比赛日前落下帷幕。在比赛中，洛阳选手发挥出色，夺得六项冠军。 比赛由河南省体育局指导，河南省武术体操冰雪运动中心主办，洛阳市登山户外运动协会承办，全省各地小选手参加本次比赛。比赛分为U14、U11、U9年龄组，设难度赛、攀石赛两大项比赛。 经过角逐，洛阳小将包揽U14组难度赛、攀石赛两个项目的前三名，包揽U9男子组难度赛、攀石赛，两个项目的前三名，夺得U9女子组难度赛、攀石赛两个项目的冠亚军，获得U11组难度赛、攀石赛两个项目的第三名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 虎翼山 文/图）