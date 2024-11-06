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涧西区洛铜社区：为八旬老人撑起赡养“保护伞”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 08:59

　　因自己的赡养问题得到解决，近日，市民毛老先生在侄女的陪同下，来到涧西区长春路街道洛铜社区，向社区工作人员表示感谢。

　　毛老先生年近八旬，老伴儿十几年前去世后，他与儿子住在一起。“儿媳妇在外地上班，不经常回来，儿子、儿媳妇膝下无子。”他说，今年上半年，儿子也因病去世。

　　毛老先生患过脑梗，行动不便，加上受丧子之痛打击，精神状态一落千丈，生活难以自理，无奈之下，他给老家的侄女打电话求助。侄女看他孤苦伶仃一人，决定暂时把他接回去照顾。

　　“我给叔叔的儿媳妇打电话，提出赡养老人的问题，对方说会想办法解决。”毛老先生的侄女说，叔叔在她家住了几个月后，她又联系叔叔的儿媳妇，商量老人的赡养问题，对方一直回避。

　　于是，毛老先生在侄女的陪同下来到洛铜社区求助。社区工作人员郑婷、靳宏燕了解完情况，辗转联系到老人的儿媳妇，约定大家坐在一起协商解决老人的赡养问题。“为了确保公平、公正地解决此事，我们邀请律师到场，提供专业服务。”郑婷说，经过多次协商，双方最终达成一致意见，并在律师的指导、见证下签署了相关协议。

　　郑婷说，毛老先生的儿子名下有一套房产，毛老先生及其儿媳妇享有继承权。根据协议内容，明确老人的儿媳妇没有监护、赡养义务，同时放弃对房产的继承权。“老人同意让侄女作为自己的监护人，将来自己的财产、房产由侄女继承。”郑婷说。

　　“感谢社区工作人员，把我的事当自家的事来办，使我的赡养问题得到圆满解决。”毛老先生说。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 岳媛）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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