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涧西区武汉路社区：“退休玩家”学编程 当起银发弄潮儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 08:28

　　老年人编程序、设计游戏、打电子游戏？确有其事！涧西区武汉路街道武汉路社区有一支老年创客团队，其设计的古诗贪吃蛇游戏在社区微信群发布后好评如潮，他们被誉为“退休玩家”。走，一起去看看银发“弄潮儿”如何玩转自己的生活。

“退休玩家”在学习编程

　　银发“弄潮儿”学编程

　　“老师，今天编什么程序？能不能把口算题植入游戏？”昨日一大早，在武汉路社区党群服务中心编程课堂，老年创客团队就活跃起来，队员刘景敏的提议一下燃起了大家的热情。

　　今年10月，武汉路社区引入电脑编程课，教授计算机基础知识和简单程序编制，引起很多老年人关注。开课公告发出不到10分钟，课程已报满。

　　经过一个多月的学习，这些“老玩家”有了个大胆的想法，成立老年创客团队，自己编程序、设计游戏，跟孙辈一起玩自己设计的游戏。如今，团队有10个人，平均年龄65岁。由于前阵子发布的古诗贪吃蛇游戏在社区微信群好评如潮，一举成名，他们被誉为“退休玩家”。

　　“我看行，这游戏就是练孙神器嘛！”“程序角色选植物和僵尸如何？”“一边打游戏，一边练口算，中！”……大家你一言，我一语，勾画着新程序各个环节的呈现方式。

　　说干就干。老年创客团队成员通过学习的基础编程知识，开始编制游戏程序。导入植物和僵尸角色、控制角色移动、设置移动频率……大约一个小时工夫，大功告成，“植物大战僵尸口算游戏”完成了。

　　其间，队员们互帮互助，其乐融融，这一切被在一旁的李老师用手机记录了下来。她要将这些学习片段剪辑成短视频，发布在社区微信群里，让更多老年朋友了解他们的钻研劲头和学习成果。

　　老技术工人成“学霸”

　　作为团队灵魂人物的洗宁，今年72岁，被称为“学霸”。每次学习，他总能完成得又快又好。洗宁曾是大厂的一位老技术工人，一辈子跟技术打交道，他沉默寡言，但头脑灵活、思路清晰。

　　“年轻人玩的东西，对于我来说很有挑战性。刚学习编程时，我还装病逃学，想就此‘躲过一劫’。”谈及首次触网经历，洗宁不好意思地说，他报名学了编程课程后，由于对科技的接受能力较弱和对知识的消化程度较低，他感觉越来越吃力，甚至失去了学习兴趣。

　　巧的是，洗宁逃学的举动，被7岁的孙子“抓了现行”。孙子觉得这样下去不行，于是主动给他当起了家教，决定帮助他追上课程。

　　洗宁说，由于孙子对人工智能特别感兴趣，很早就开始学习编程。在孙子的影响下，他也喜欢上了智能产品，俩人天天凑在一起探索学习。不仅如此，孙子还教他编程，让他找到了很多学习编程的乐趣。就这样，他不仅追上了课程，还成了班里的“学霸”。

　　“当老年创客就得十八般武艺样样精通。”洗宁这样定义自己。他告诉记者，家人很支持他，儿子帮他买了手提电脑，在他过生日的时候还送给他一部新款智能手机，这也是他能坚持不懈学习的原因之一。现在的洗宁，不仅能编程、设计游戏，还学会了PS修图和制作动漫，他觉得自己的生活既充实又幸福。

　　被人嫌弃“老土”，立志学电脑

　　“刘阿姨，您为什么报名学习编程？”“别人嫌我‘老土’，不会发送电子邮件。”面对记者的问题，刘景敏将自己学编程的原委详细道来。

　　退休后的刘景敏，爱好非常广泛，喜欢文学、音乐、摄影。去年，她想把自己的摄影作品拿去参赛，主办方要求发电子邮件，她坦率地说：“我不会发。”对方一愣，直接在电话里说：“你不会发电子邮件，那你不是很‘老土’？”

　　刘景敏听了这话，有些伤感。她连电脑开机、关机都不会，更别说把照片拷到电脑里，再发送电子邮件了。为了不与时代脱节，她暗暗下决心要学会使用电脑。

　　今年10月，武汉路社区引入编程课程，当时还教授电脑基础知识，她很快就报名了。刘景敏进入课堂后，才知道像她一样想学计算机的老人非常多，几乎都是零基础，从开机学起，大家互帮互助，热情交流。还有老人拿着DV上课，把老师讲课的过程全部录下来，然后与学员们一起分享，遇到不懂的地方回家再看视频复习。

　　刘景敏说，遇到身体不适没法上课时，她就借别人的笔记抄。记者翻看她记的课堂笔记，十分详细整齐，字迹娟秀。“其实老年人学习没有别的窍门，就是慢慢学，慢慢记，享受学习的过程。”刘景敏说。

　　“我们不能掌握生命的长度，却可以拓展它的宽度和深度。晚年生活如何度过，其实取决于每个人的心态。”刘景敏对记者说，“闺女，有空再聊吧，我还要再检查一遍新编的程序，回家跟孙子PK呢！”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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