汝阳县十八盘乡：农事服务“一条龙” 香菇种植更富农

昨日清晨，汝阳县十八盘乡朔风凛冽，寒意逼人，然而在菇农王长江的香菇大棚里，暖意浓浓，一派热火朝天的忙碌景象。

采摘香菇

昨日清晨，汝阳县十八盘乡朔风凛冽，寒意逼人，然而在菇农王长江的香菇大棚里，暖意浓浓，一派热火朝天的忙碌景象。

摆棒、消毒、扎孔……只见10多名来自十八盘乡香菇农事服务中心的技术能手，熟练地将香菇菌种紧紧压入菌棒内部，完成香菇接种流程。

“今年我一共种了10万棒香菇，多亏了这些技术能手的协助，帮我解决了人手短缺的问题。”看着堆得高高的菌棒，王长江乐呵呵地说。

十八盘乡是汝阳县传统香菇种植乡，香菇种植规模约1300万棒，参与农户800余户。近年来，随着当地香菇种植规模不断扩大，技术水平低、规模效应差等短板逐渐暴露，制约着当地香菇产业的发展。

“为进一步整合资源，提升菇农种植效益与产业竞争力，乡里积极盘活闲置用地，成立香菇农事服务中心，从技术支持、农资保障、劳动力调配等多方面助力香菇产业发展。”十八盘乡副乡长顾自强说。

走进十八盘乡香菇农事服务中心，只见技术服务站、产销中心、金融中心等功能区一应俱全，可为菇农提供香菇种植产前、产中、产后“一条龙”服务。

汝阳花菇系列产品

“香菇种植看似简单，其实是个技术活。”作为香菇农事服务中心负责人，王同学有着近30年的香菇种植经验，是菇农们口中的“乡土专家”，“眼下正值香菇制棒、接种的关键期，不仅需要大量劳动力，还需要专业的技术指导，一旦某个环节出现问题，就会导致出菇率和香菇质量下降，菇农一年的收入就没了。”

为此，香菇农事服务中心成立了由本地香菇种植技术能手组成的香菇栽培技术服务队，为菇农们提供制棒、接种、注水、采摘等多种服务。“在服务过程中，队员们会收取一定的劳务费用，这样既能给菇农们提供专业的香菇种植服务，也能带动群众增收。”王同学说，目前香菇栽培技术服务队已吸纳技术能手97人，累计服务菇农700余户。

除了给菇农提供制棒、接种、农资供应等有偿服务，香菇农事服务中心还提供生产技术指导、技能培训、市场信息咨询等免费服务。

“接种场地要选择避风、清洁、干燥、密封性好，且50米内无杂菌的大棚……”在香菇农事服务中心的培训教室里，香菇种植技术培训讲座成了大家交流香菇种植技术的“干货课堂”。

“我们村里这些种香菇的，都爱来这里听讲座。”王长江说，以前大家都是各干各的，现在组成了互帮互助团体，“咱这技术水平都提高了，种出来的香菇质量上去了，肯定能卖个好价钱！”

“截至目前，香菇农事服务中心已开展了8次香菇种植技术培训讲座，实地解决菇农技术问题60余次。”顾自强说，未来还将积极发挥香菇农事服务中心的平台优势，将分散小农户联合起来对接大市场，形成带动效应、规模效应和集聚效应，帮助菇农提高种植技术水平，实现利润最大化，推动当地香菇产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 曹宝琼 赵婉冰 文/图）