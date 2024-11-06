中国蓝天救援队赴巴基斯坦参加应急比武获佳绩 洛阳女队员谭琴闪耀赛场

近日，“CERTs社区应急能力国际挑战赛”在巴基斯坦圆满落幕，中国蓝天救援队女子队凭借出众表现荣获卓越奖。其中，来自我市洛龙区蓝天救援队的谭琴，以巾帼不让须眉的英姿，与队友们共同展现了中国志愿者的风采。

谭琴

近日，“CERTs社区应急能力国际挑战赛”在巴基斯坦圆满落幕，中国蓝天救援队女子队凭借出众表现荣获卓越奖。其中，来自我市洛龙区蓝天救援队的谭琴，以巾帼不让须眉的英姿，与队友们共同展现了中国志愿者的风采。

巴基斯坦赛场比武，中国女将显神威

院前急救、心肺复苏、水域救援……12月上旬，在巴基斯坦赛场上，“CERTs社区应急能力国际挑战赛”的氛围既紧张又充满激情。

61支巴基斯坦民间志愿者队伍，与中国蓝天救援队女子队的10名队员同场竞技，纷纷展示各自的救援绝技。其中，来自洛龙区蓝天救援队的谭琴，以其出色的个人能力得以同五湖四海的队友们携手并肩，共同铸就中国志愿者荣耀。

“我们虽然是临时组队，但每个人都充满了斗志。”谭琴回忆，抵达巴基斯坦集训时，为了能在赛场上展现出最佳状态并为国争光，队员们每天只睡5个小时左右，其余时间全部投入紧张而有序的训练。

正是这种深植于中国人骨子里的拼搏精神，让她们面对来自世界各地的强手仍不畏惧，众人凭借着扎实的训练和默契的配合，最终脱颖而出，向世界展示了中国蓝天救援队女子队的实力与风采。

户外爱好者变身救援先锋，40岁开启新篇章

谭琴出生于湖北恩施，今年41岁，酷爱户外运动。婚后，她定居洛阳，主要从事行政工作，但对越野、露营、野外生存等运动的热爱始终如一。在工作之余，她经常和亲友一起，在自然山川间冒险，在惊现刺激中寻找自由。因为这项爱好，她与洛龙区蓝天救援队的队长闫冬冬结识。闫冬冬看中了谭琴优异的身体素质和丰富的野外生存经验，诚邀她加入洛龙区蓝天救援队，为志愿活动贡献力量。

“独乐乐不如众乐乐，与其独自享受野外探险的乐趣，不如加入野外救援这个公益大家庭，与志同道合的伙伴们携手为社会贡献一份力量。”谭琴说。2023年10月，她正式成为洛龙区蓝天救援队的一员。经过严格的培训和实战演练，她迅速成长为队伍中的核心骨干。