喜报！洛阳大河荟喜获国家4A级旅游景区称号（内含福利）

近日，河南省文化和旅游厅发布公示公告，认定开封城墙景区、洛邑古城、牡丹阁景区、洛阳大河荟、七彩童话动物王国、曹操高陵遗址博物馆等17家旅游景区为国家4A级旅游景区。

助推洛阳文旅新发展

此次4A认定，不仅是对洛阳大河荟旅游品质与服务水平的高度认可，也是对其在文化传承、旅游创新方面不懈努力的肯定。

作为国晟集团的力作，大河荟融合洛阳历史精髓与现代科技，以“颠覆性创意、沉浸式体验”为核心，打造文化旅游新标杆。

自开业以来，大河荟迅速成为文化消费的新热点。其业态之一的《寻迹洛神赋》演出场次已累计超700场，吸引超24万人次观看，节假日时更是一票难求，彰显出其强大的市场吸引力。项目以其独特的艺术形式和深度文化体验吸引了大量游客和业界关注，成为洛阳乃至全国范围内的一大文化亮点。

园区聚合演艺、酒店、餐饮、剧本杀、新能源等合作伙伴200余个，成功促进了洛阳旅游市场的多元化发展，带动周边产业联动，提供大量就业机会。并广泛运用5G、AR、VR、AI技术，提升服务品质。其成功不仅获得了政府和社会的广泛赞誉，国色之华展厅被国家科技传播中心收藏，荣获文化和旅游部“数字化创新示范优秀案例”称号及“行走河南·读懂中国”百大标识数字化项目奖等，更是填补了区域演艺市场空白，显著增强了洛阳的文化软实力和国际影响力，为文化旅游发展开辟了新篇章。

接下来，和小编一起看看大河荟的“亮点”之处吧~

数字化演艺创新

中国首部数字行浸演艺《寻迹洛神赋》演艺由室外《河洛掌灯》光影秀、室内一层数字博物馆及二层实景主题秀演三个产品组合而成，填补了洛阳在沉浸式、互动性强的文化演艺项目上的空白。

深度挖掘在地文化

华茂春松酒店，由亚太酒店设计协会会员韩青松亲自设计，也是洛阳首家沉浸式隋唐文化主题设计师酒店！

艺术园区主理人商业

大河荟的河洛里，是沉浸式非遗街区的典范。这里汇集了河洛地区的非遗技艺与老字号美食，游客不仅能亲眼见证传统工艺的魅力，还能通过情景美食体验，感受非遗的独特风味。

此外，在大河荟园区内，作为洛阳首家洛阳城市中华生活美学馆——“归雁”图书馆，以其独特的魅力已经成为爆款网红打卡圣地，众多游客推荐，更是使其成为当下城市的文化新地标。

此次大河荟正式荣膺国家4A级旅游景区称号，离不开国晟集团对卓越品质的不懈努力与追求，更离不开每一位游客的支持与信赖。

为感谢大家的厚爱，洛阳大河荟《寻迹洛神赋》将面向全国游客推出专项“洛young暖冬特惠”购票活动！让更多朋友能够以更优惠的价格，亲身体验洛阳大河荟的独特魅力，感受千年古都的现代风情与文化底蕴。

本次超值福利活动即日起至12月31日截止！详情如下！

“一人购票，两人成行”特惠福利来啦~

活动方式：活动期间，单人购买《寻迹洛神赋》演艺门票(268元/人次)，即可享受“一票进两人”的特惠福利！

购票方式：线下至《寻迹洛神赋》售票厅凭借相关证件购票；线上可通过官方渠道，填写相关信息后购买门票。

(注：线上购买的游客需至寻迹剧场售票厅兑换纸质入场券~)

请大家根据演出场次，提前到现场购买门票哦！

微信搜索“大河荟会员”小程序即可线上购票