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独生子女父母奖励扶助对象可线上进行年审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 13:15

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象年审为何不能在网上审核，每个人都要去社区办理？

　　涧西区卫健委回复：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象，每年需按照要求参加年审，不便于到社区参加年审的人员可以每年1月在微信搜索“河南健康”公众号并关注，有“河南省城镇独生子女父母奖励抉助”功能，按照步骤参加线上年审。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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