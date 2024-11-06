独生子女父母奖励扶助对象可线上进行年审

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象年审为何不能在网上审核，每个人都要去社区办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象年审为何不能在网上审核，每个人都要去社区办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象年审为何不能在网上审核，每个人都要去社区办理？
涧西区卫健委回复：河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象，每年需按照要求参加年审，不便于到社区参加年审的人员可以每年1月在微信搜索“河南健康”公众号并关注，有“河南省城镇独生子女父母奖励抉助”功能，按照步骤参加线上年审。
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