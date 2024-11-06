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洛阳钢制家具产业带“出海”案例向全球分享
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:50

　　日前，2024亚马逊全球开店跨境峰会在南京举行。记者从市商务局获悉，洛阳钢制家具产业带“出海”案例作为跨境峰会产业带动赋能典型案例在现场分享。

　　随着跨境电商产业发展，近年，我市越来越多的传统外贸企业转型跨境电商，尤其是以钢制家具跨境电商产业带为示范引领，带动了更多本地生产企业触网“出海”，助推“洛阳制造”走向世界。仅在北美市场的洛阳跨境电商企业中，钢制家具企业占比就达到了60%，目前，我市组建电商销售团队的钢制家具企业有140余家。此外，洛阳市钢制家具协会与龙门实验室成果转化部签订战略合作协议，为企业和产业的发展奠定坚实基础。

　　作为为中国跨境企业量身打造的最具影响力的行业交流与合作平台之一，本届跨境峰会以“高质量出海，创新链未来”为主题，聚焦跨境电商创新助力、机遇拓展、本地赋能三大领域，发布了30余项新举措，为跨境电商卖家“高质量出海”全面赋能。

　　在现场，洛阳双彬办公家具有限公司自主设计制造的智能钢制储物柜吸引了国内外客商关注，并获得亚马逊企业购高管认可。

　　“2022年的第一个海外订单额就超10万美元，这得益于2021年试水跨境电商。”作为获得2024亚马逊全球开店跨境峰会年度“她”力量“出海”领袖，洛阳双彬办公家具有限公司营销副总经理姚婷感慨地说，目前双彬培育了两个自有品牌，已成长为亚马逊金属办公柜类目的TOP 1品牌。

　　河南钢美科技有限公司总经理肖瑞也有同样的感触。他介绍，2019年企业开始试水跨境业务，年营业额从1000多万元增长至去年的近1亿元。此次参加跨境峰会，开拓了全球视角，期待“洛阳铁箱”被更多世界伙伴认可。

　　今年以来，我市组织亚马逊、阿里巴巴国际站、速卖通等跨境电商培训活动30余场，涉及钢制家具、布鞋、摩托车等领域。市商务局相关负责人表示，后续将邀请亚马逊等平台结合本地市场需求组织卖家沙龙、一对一企业走访、订制出海方案、产业带出海培训等活动，助力“洛品出海、品牌出海”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 朱婉婉 乔安新）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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