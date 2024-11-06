以改革推动住房城乡建设事业高质量发展

近日，省住建厅在洛召开住房城乡建设工作调研座谈会，省住建厅副厅长、一级巡视员李新怀参加。 近日，省住建厅在洛召开住房城乡建设工作调研座谈会，省住建厅副厅长、一级巡视员李新怀参加。 在座谈会上，洛阳市、焦作市、三门峡市、济源示范区住建系统主要负责同志围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面深化住房城乡建设领域改革，推进落实国家和我省“一揽子”增量政策等工作落实情况依次发言，并与省住建厅有关处室负责同志进行深入交流。 李新怀强调，要提高政治站位，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，系统谋划、深入推进住房城乡建设领域各项改革任务，全面创新体制机制、改进工作方式方法，坚定不移把改革向纵深推进，以钉钉子精神把改革各项任务落到实处。要统筹发展和安全，加快推进城市发展方式、房地产发展模式和城市建筑业发展三大转型，做好房地产发展、城市更新、城市精细化治理、建筑业提质增效、宜居和美乡村建设五项重点工作，守牢城市安全运行、建筑施工安全、房屋建筑质量三大底线，以务实行动不断满足人民对美好生活的向往。要坚持党建引领，夯实干部队伍建设基础，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，严厉打击工程项目招标投标领域腐败和违法犯罪行为，奋力推动住房城乡建设事业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李占武)