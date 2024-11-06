洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

以改革推动住房城乡建设事业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:35

　　近日，省住建厅在洛召开住房城乡建设工作调研座谈会，省住建厅副厅长、一级巡视员李新怀参加。

　　在座谈会上，洛阳市、焦作市、三门峡市、济源示范区住建系统主要负责同志围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面深化住房城乡建设领域改革，推进落实国家和我省“一揽子”增量政策等工作落实情况依次发言，并与省住建厅有关处室负责同志进行深入交流。

　　李新怀强调，要提高政治站位，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，系统谋划、深入推进住房城乡建设领域各项改革任务，全面创新体制机制、改进工作方式方法，坚定不移把改革向纵深推进，以钉钉子精神把改革各项任务落到实处。要统筹发展和安全，加快推进城市发展方式、房地产发展模式和城市建筑业发展三大转型，做好房地产发展、城市更新、城市精细化治理、建筑业提质增效、宜居和美乡村建设五项重点工作，守牢城市安全运行、建筑施工安全、房屋建筑质量三大底线，以务实行动不断满足人民对美好生活的向往。要坚持党建引领，夯实干部队伍建设基础，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，严厉打击工程项目招标投标领域腐败和违法犯罪行为，奋力推动住房城乡建设事业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李占武)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    当心！有一种干燥能让人短时间内满嘴蛀牙
    当心！有一种干燥能让人短时间内满嘴蛀牙
    当心！有一种干燥能让人短时间内满嘴蛀牙
        “还好没危及其他脏器，回去好好用药，别再擅自治疗了。”听到医生的话，43岁的杨女士频频点头，表示再也不...
  • ·扁桃体总发炎，什么情况下得切掉？
  • ·胰岛素一旦用上就停不了？
  • ·健康快讯：专家齐聚，助力肿瘤精准治疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大风暂时“退场” 洛阳本周多晴好...
  • 嵩县：打造文旅新场景 提升游客体...
  • 中信重工：铆足干劲赶订单 全力打...
  • 跟着市级地方“标准”一起学做洛...
  • 孟津区会盟镇下古村：银条变“金...
  • 以民宿集群解锁“振兴密码”
  • “洛阳关节”闪耀大湾区“海上长...
  • “洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总...
  • 洛阳八斗才乐队登上央视《开门迎...
  • 第15届城市规划历史与理论高级学...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    博物馆人像

    色彩斑斓 层林尽染

    冬月访吕祖庙

    冬日的伊河游园
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605