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“洛阳造”生物疫苗上新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:27

普莱柯科研人员正在观测疫苗特性 洛报融媒记者 郭学锋 摄

　　近日，普莱柯生物工程股份有限公司自主研发的猪伪狂犬病活疫苗上市，有望消除国内猪伪狂犬病毒变异带来的疫病威胁，助力“洛阳造”生物疫苗抢占产业链中高端、关键环。

　　国家兽用药品工程技术研究中心主任田克恭介绍，现阶段国内规模猪场主要面临非洲猪瘟、蓝耳病、猪圆环病毒病、猪伪狂犬病等多种疫病威胁。其中，猪伪狂犬病自2012年病毒变异后流行毒株致病性强，加上现有疫苗保护率低，给养猪业带来重大损失，成为重点防疫的动物疫病之一。

　　作为国内首批涉足动保领域的先锋企业，普莱柯依托在国内兽用疫苗领域的技术优势，组建猪伪狂犬病活疫苗研发团队，向突破关键性防疫技术发起冲锋。

　　历经10余年孜孜以求的创新攀登，普莱柯研发团队从自主分离的猪伪狂犬病毒流行毒株中，优选出一株细胞适应性好、致病性强、免疫原性好的HN1201株，继而利用细胞连续传代致弱专利技术、传代细胞培养工艺、新型耐热保护剂等关键技术，获得疫苗弱毒株HN1201-R1株，疫苗研发工作由此实现“大头落地”。

　　“普莱柯猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)——普伪清，具有变异毒株、一针顶三针、轻松净化三大特点，配合诊断试剂和防控净化方案，可有效解决当前变异毒株广泛流行、净化成本高等问题。”田克恭介绍，今年10月中旬，猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)获批为新兽药，标志着该疫苗研发工作取得圆满成功。

　　不止于此。普莱柯创新推出的猪伪狂犬病变异毒株“活+灭”方案及与之匹配的诊断试剂，有望彻底消除国内猪伪狂犬病毒变异带来的疫病威胁，避免经济损失，为生猪养殖业健康发展提供有力保障。

　　生物疫苗产业链是我市重点发展的优势产业链之一。放眼行业，当前我国兽药产业正趋向集中，高效疫苗与兽药创新成为焦点。《洛阳市生物疫苗产业集群发展实施方案》明确，将积极发挥洛阳动物疫苗和诊断试剂产业优势，加快打造百亿级生物疫苗产业集群。

　　“截至目前，我们累计获得新兽药注册证书69个，强力助推国内兽用疫苗产品升级换代和‘进口替代’。”普莱柯相关负责人表示，将不断强化科技创新引领，把握产业风口机遇，努力打造高质量、高品质的国产疫苗，为洛阳打造更具竞争力的现代医药产业集群贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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