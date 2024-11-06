购买人身保险如遇缴保险费压力可申请减保

近日，市民安女士(化名)拨打热线66778866称，2020年，她的家人在某保险公司购买了一份人身保险，按年缴费(20次缴清)，每期保险费7000元。今年，由于一些原因，家人想退保，保险公司仅退款5000余元。安女士想知道，退保为什么不能全额退款？

近日，市民安女士(化名)拨打热线66778866称，2020年，她的家人在某保险公司购买了一份人身保险，按年缴费(20次缴清)，每期保险费7000元。今年，由于一些原因，家人想退保，保险公司仅退款5000余元。安女士想知道，退保为什么不能全额退款？

“签订保险合同生效后，不建议中途退保，因为退保会给投保人造成一定的损失，请慎重选择。”近日，我市一家保险公司的工作人员告诉记者。

工作人员介绍，以该保险公司推出的一款终身寿险(分红型)为例，根据人身保险合同条款规定，投保人签收保险合同之日起，有10日的犹豫期。在此期间，如果投保人认为本合同与其需求不相符，投保人可以在此期间提出解除本合同，保险公司将在扣除一定数额的工本费(通常为10元)后，全额退还投保人所支付的保险费。

如果投保人在犹豫期后申请解除保险合同，需要填写解除合同申请书并提供保险合同、有效身份证等资料，自收到解除合同申请书时起，保险合同终止。保险公司自收到解除合同申请书之日起30日内向投保人退还保险单的现金价值。投保人在犹豫期后解除合同，将会遭受一定经济损失。

“对于投保后，投保人如果缴纳保险费有压力，可申请减保，比退保划算。因为退保后，将不再享有任何保障，一旦发生风险，将无法获得保险赔偿。”工作人员说，在保险合同有效期内，投保人可申请减保，将有效保险金额中基本保险金额部分和累积红利保险金额部分同比例减少。减保后，投保人所缴保险费将按减保比例相应减少。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)