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涧西区重三社区：养老院里欢乐多 银发老人当“网红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:24

　　编者按：近日，2024年十大流行语公布，“银发力量”上榜。

　　老年人是党和国家的宝贵财富。在日常生活中，很多银发老人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，既老有所养、老有所乐，又老有所学、老有所为。他们积极参加各类志愿服务活动，利用所学所长向社会传递正能量，展现了新时代中国老年人的精神风貌，也打破了以往人们对老年人的刻板印象。

　　“银发力量”的崛起，体现了一个正在迈入中度老龄化社会的国家的积极心态。它凸显了老年人丰富的经验与智慧，更反映出老年人对生活的热爱与执着。这种力量的释放，不仅丰富了社会的文化与生活，也促进了代际的交流与理解。自即日起，本网推出“2024银发力量”专题报道，集中展示我市各个领域的“银发力量”故事，敬请关注。

安心茹带领老人们排练新年舞蹈

　　年过八旬老姐妹，组团跳《天竺少女》？这在涧西区重三社区养老服务中心，可不是啥新鲜事儿。

　　寒冬时节，不少老人“深居简出”，但在重三社区养老服务中心，老人们玩得火热，他们勇闯短视频“赛道”，以“银发力量”传播“快乐养老”的新理念。走，带您去瞧瞧！

　　00后当“导演”八旬老人拍起短视频

　　“小王，今天咱拍啥？”

　　12月13日午后，84岁的闫玉花看到护士长王欢路过，追问当日的活动安排。

　　“快过年了，一会儿小安来给咱排练个新年舞蹈，这个舞蹈最近在抖音上特别火。”王欢话音刚落，00后安心茹走了过来，她招呼老人们站好队，和着音乐把舞蹈片段演示了一遍。

　　当天排练舞蹈节目的是4位银发奶奶，平均年龄80岁。

　　“先左边，再右边，你看我。”79岁的丁冬英是团队里的“傲娇女”，她勤奋爱学、喜争第一，热心地给一旁的闫玉花指导动作。

　　站在第二排的苏凤英今年82岁，她一边琢磨动作，一边提示身旁的张彤霞。张彤霞在4人中最年长，今年86岁，退休前是一名数学教师，如今患有老年痴呆，尽管学得慢一些，但她聚精会神，乐在其中。

　　在学习过程中，老人们相互打趣，其乐融融。这一切，王欢都在一旁用手机记录了下来。她要将老人的趣味生活片段拍摄剪辑成短视频，随后发布到社交平台上，并分享给老人的子女，让家属能够全方位了解老人的生活状态。

　　记者搜索“重三社区养老服务中心”微信视频号，点进去立马就被吸引住了——

　　“奶奶，您知道什么店的东西都是真的吗？”“美(没)甲(假)店。”——年轻人颇爱的谐音梗，老人信手拈来；

　　“我们绝交吧，咱俩八字不合。”下一秒，苏凤英和闫玉花一个走内八字、一个走外八字，倾情演绎令人忍俊不禁；

　　赶“时髦”学流行手势舞，追“网感”拍搞笑段子，唱跳《天竺少女》《夜上海》……自2023年9月正式运营至今，重三社区养老服务中心的微信视频号发布了300余条短视频，每条视频都有一段幕后趣事。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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