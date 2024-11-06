洛阳启动全城寻找“最美头车”驾驶员文明交通活动

近日，记者从市文明办获悉，自即日起，市文明办与市交警支队联合开展“寻找最美头车”文明交通活动，引导机动车驾驶人争做文明礼让的实践者，推动形成文明出行、守法礼让的良好社会风尚。

近日，记者从市文明办获悉，自即日起，市文明办与市交警支队联合开展“寻找最美头车”文明交通活动，引导机动车驾驶人争做文明礼让的实践者，推动形成文明出行、守法礼让的良好社会风尚。

活动时间：自即日起至2025年6月30日

活动范围：城市建成区

认定方式：采取道路监控视频实拍的方式记录道路上的礼让行为，每周随机选择3名至5名“最美头车”驾驶员。

奖励方式：“最美头车”驾驶员被认定为文明有礼好司机，将获赠“交警小熊”等礼品。主办方还会向其所在单位、企业、社区发送感谢信。当期被认定为“最美头车”驾驶员的，不再参与其他期的认定。

市交警支队相关负责人说，斑马线是行人的生命线，也是驾驶人的警惕线，礼让斑马线既是文明行为，也是法定义务。《中华人民共和国道路交通安全法》规定：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。根据相关规定，驾驶机动车，行经人行横道遇行人通过时未停车让行的，处200元罚款，记3分。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 潘华武）