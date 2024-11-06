为激励学子迎战人生大考 洛阳市工业信息学校举办高考誓师大会

随着2025年河南省“对口招生”考试临近，今日上午，洛阳市工业信息学校(科技中专)举办了一场别开生面的高考誓师大会，为即将迎战人生大考的500余名应届毕业生加油打气。

随着2025年河南省“对口招生”考试临近，今日上午，洛阳市工业信息学校(科技中专)举办了一场别开生面的高考誓师大会，为即将迎战人生大考的500余名应届毕业生加油打气。

据了解，从2025年起，全省普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(即“对口招生”)考试调整至当年3月进行。

为了激励学生认真备考，在高考誓师大会现场，学校举办了一系列舞士气、强信心的创意活动。考生们依次走过寓意成功的“状元门”，收获来自全校老师和同学的美好祝愿；各班班主任纷纷发表真挚寄语，鼓励学生们用不懈努力书写青春的辉煌篇章；在集体宣誓环节，全体考生齐声宣读誓言，表达了对未来的无限憧憬和争取优异成绩的决心。此外，低年级同学也通过放飞载有祝福话语的纸飞机、热气球，为学长学姐送上鼓励和支持。

“我们希望通过此次誓师大会，不仅能够激发学生们的学习动力，还能让他们感受到来自学校和家庭的支持与期待。”洛阳市工业信息学校(科技中专)教学校长周琪表示，在接下来的时间里，学校也将全力以赴，为考生们提供更加优质的教育资源和服务保障，确保每名学生都能以最佳状态迎接这场人生大考，向着自己的理想高校迈进。(洛报融媒·洛阳网首席记者 郭瑛/文 通讯员 李爱国/图)