《寻迹洛神赋》荣获2024国际奥艺委OLYMP'ARTS中国设计奖金奖

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当地时间2024年12月4日晚，法国巴黎埃菲尔铁塔古斯塔夫·埃菲尔大厅迎来了全球艺术与文化界的盛会——2024 OLYMP'ARTS年度盛典。

值得关注的是，在洛阳大河荟上演的数字行浸式演艺《寻迹洛神赋》荣获了本届OLYMP'ARTS中国设计奖金奖(交互设计类)。

此次盛会以“美丽将拯救世界”(Beauty Will Save the World)为主题，旨在通过艺术的力量促进全球文化的交流与融合。本次活动不仅是对杰出艺术作品的认可，也是一场汇聚国际视野的文化盛宴。

数字行浸式演艺《寻迹洛神赋》以“洛阳神韵”为精神符号，以河洛文化为创作蓝本，综合运用AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、互动表演等为体验方式，开创了国内首个展、演、秀融合的演艺形态，让观众沉浸式感受洛阳深厚的历史文化底蕴，打造独具洛阳特色的文旅体验。

2023年5月，数字行浸式演艺“寻迹洛神赋”在洛阳大河荟内正式首演，演艺以行浸式体验为核心，以科技艺术表达东方意境，成功地将传统中国文化元素与现代科技相结合，为古老的灵魂注入新鲜的启示，创造出令人震撼的艺术体验。不仅展现了中国丰富的文化遗产，还通过全新的表现形式向全世界观众传递了东方美学的独特魅力。

《寻迹洛神赋》打破常规的剧场叙事形态，它不仅仅是一场演出，更是一次对传统文化现代化表达的积极探索与实践。

在这里，游客能够听到青铜器讲述的西周文明，见到宋朝“甲于天下”的牡丹芳华，触摸到如星辰般散布在空间中的单字部首，领会到老子、嵇康、李白、杜甫、白居易、李商隐、苏轼思想典籍中表达的对洛阳的深情……中华文明在这个历史的时空次元中呈现，探索实践文物+科技的跨界创新，将洛阳独特文化符号所描绘的“画卷”徐徐展开，也将游客对历史的眷恋在此定格。

以其独特的创意和精湛的技术，《寻迹洛神赋》在2024年相继入选“灵境-2024十大沉浸式项目优秀案例”、OLYMP‘ARTS中国设计奖交互设计金奖。同时荣幸获得河南省文旅文创发展大会的推荐，获洛阳十大文旅新地标、首批河南省旅游科技示范园区、第七届中国品牌博鳌峰会行业新锐品牌奖、文化和旅游数字化创新示范优秀案例等荣誉称号，媒体层面更是多次被央视点赞。

喜欢探寻洛阳的历史和文化奥秘的你，赶紧抽时间来欣赏一番吧！