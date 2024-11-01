洛阳今年民生实事提前“交卷”

洛报融媒记者日前从洛阳市政府办公室获悉，截至11月底，2024年度市定10项33件民生实事全面顺利完成。

洛报融媒记者日前从洛阳市政府办公室获悉，截至11月底，2024年度市定10项33件民生实事全面顺利完成。

今年年初，洛阳市在广泛征求民意的基础上，确定了“人人持证、技能洛阳”建设、城镇老旧小区改造、安置房项目建设、群众便捷出行、基层医疗机构提质升级、教育资源优化调整、城乡养老服务能力提升、农村人居环境整治、公共服务高质量提升、政务服务便民高效等10项33件重点民生实事，并于年初制定下发工作方案，明确了牵头单位和责任分工。洛阳市各县区和市直相关部门紧盯年度目标，细化分解任务、明晰时间节点、建立工作台账，逐项抓实办好群众可感可及的实事好事，交出了一份温暖厚实的民生答卷。

从完成情况看，部分民生实事超额完成目标任务。比如说，在“人人持证、技能洛阳”建设上，全市累计完成职业技能培训29.1万人次、新增技能人才21.2万人，分别完成年度目标任务的198%、166%；在群众便捷出行上，全市新增停车泊位6870个、建设新能源充电基础设施11146个，分别完成年度目标任务的109%和157%。

从惠民效果看，一大批群众身边的“关键小事”得到解决。全市156座公厕实现24小时开放，所有公厕提供免费厕纸服务，并上线“公厕地图”，市民游客可通过手机小程序“一键寻厕”，让“方便”之事更方便。全市新建邻里中心65个、社区体育公园50个，2255个涉农行政村完成生活垃圾分类减量处理。

从举措路径看，更加突出民意民智、模式创新。在城镇老旧小区改造中，洛阳市推行“必改项+自选项”模式，将雨污分流、道路提升、违建拆除、屋顶防水、加装充电桩、缆线规整等列为“必改项”，还可自主选择建设运动休闲空间、邻里中心、加装电梯等内容。在城乡养老服务能力提升中，全市评定A级以上社区养老服务设施150个，推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，建成村级助老服务点300个，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系。在政务服务便民高效上，“洛快办”App上线个人医保服务、房屋交易服务、12345政务服务热线等10项高频便民应用，实现企业破产信息核查、信用修复等20项高频事项“一网办、一次办”。

下一步，洛阳市将对已完成的民生实事项目开展自查、验收，并对明年民生实事施行人大代表票决制，把好项目票决关、实施关、监督关，确保民生实事项目见实效、惠民生，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）