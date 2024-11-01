年味儿十足！善建成长·总台春晚蛇年压岁金全新发布

岁序轮转，华章日新。农历新年历来被视为中国人独特的精神符号，既是维系家国情怀、亲情血脉的纽带，也是寄托国泰民安、阖家团圆的美好仪式，贴春联、包饺子、发压岁钱这些热腾腾的烟火气里，刻画着几千年来从先民到当下世代相传、耳濡目染、心手相连的文化基因。

年味儿十足的蛇年压岁金，让传统压岁文化焕新生

善建成长·总台春晚蛇年压岁金全新发布

岁序轮转，华章日新。农历新年历来被视为中国人独特的精神符号，既是维系家国情怀、亲情血脉的纽带，也是寄托国泰民安、阖家团圆的美好仪式，贴春联、包饺子、发压岁钱这些热腾腾的烟火气里，刻画着几千年来从先民到当下世代相传、耳濡目染、心手相连的文化基因。

压岁有源，文明有根。为复兴中国优秀的传统压岁文化，中国建设银行自2015年起，推出了生肖压岁金系列产品，以中国传统压岁钱文化为根基，以十二生肖为脉络，让黄金承载祝福与价值，通过现代金融赋能传统文化，让春节发压岁钱的传统习俗焕发出新的生命力。十余年来，它陪伴和见证了一代人的成长，也珍藏了这一代人被爱的童年时光。

2025年是乙巳蛇年，也是生肖压岁金产品系列发行的第十一年，中国建设银行携手总台文创联合开发和监制《善建成长·总台春晚蛇年压岁金》，以2025乙巳蛇年总台春晚吉祥物形象为主画面，从源远流长的中华优秀传统文化中汲取设计灵感，饱含东方意蕴和审美，向全球华人传递“事事如意、生生不息”的祝福。

双面彩印，迭代升级，心意十足

2025总台春晚蛇年压岁金在传承传统压岁和生肖文化的同时，也在不断坚持从生肖主题和压岁仪式上进行文化创新，在产品系列发行第11年之际，蛇年压岁金标准版创新呈现双面彩印工艺，为乙巳蛇年送上好事成双、事事如意的吉祥祝愿。其正面主图为总台春晚生肖蛇驾祥云降临，春回大地、春花烂漫、无限生机，为中国新年献上春意盎然、繁荣长久的祈愿。朵朵繁花上更是采用了独特的香味油墨工艺，动动手指搓一搓，就能闻到产品上释放出的幽幽花香，沁人心脾，既传递蓬勃生长、茁壮向上的祝福，也让小朋友在新年珍贵时刻更添难忘的趣味体验。

蛇年压岁金背面为中国福娃贺岁图，圆润可爱的年画娃娃，形象刻画了无数长辈对孩子“福气满满，福相十足”的寄望。穿年衣、举花灯的福娃携财宝与福袋送来新春祝福，烟花绽放，点亮年“富”一年的梦想，更象征朝气蓬勃的新一代是家庭和民族的宝贵财富与无限希望。

立体华美，珍藏版压岁金惊喜连连

珍藏版压岁金是产品系列发行十年以来，首次推出的大克重版黄金压岁钱，更凸显了珍藏感和纪念感。整版采用压铸工艺精制，其正背呈现立体十足的素金高浮雕效果，底纹华美细腻、寓意吉祥。采用高频超声波塑封工艺对黄金主体进行封装，下置插屏式祥云展架，兼具收藏与展陈功能。既满足当下黄金消费市场的用户需求，也是让承载深情厚意的压岁钱得到了精神升华和价值升华。

值得一提的是，中钞长城贵金属有限公司作为产品出品方，以领先的雕版艺术和压铸工艺，通过几十万个点、线连接构图，赋予产品更高的工艺价值和艺术价值。珍藏版蛇年压岁金，既承载了长辈给晚辈“福慧双全、人生如意”的美好祝愿和隆重仪式感，又是对中国优秀传统文化的传承和致敬。

传赠美好祝福，小徽章填满大心意

为了让孩子们拥有一个难忘的压岁时刻，今年特别设计了蛇年新春徽章，分别以“金榜题名”“事事如意”“大吉大利”“四季平安”为主题，既能满足佩戴、收藏多种功能，又寓意着好运随身，祝福随行。每套【标准版】压岁金都会配赠一枚蛇年徽章，四款徽章以盲盒形式随机进行发放。为满足广大消费者一次集齐所有徽章的需求，还特别推出了4套装的【小礼包】版本，囊括了4款好玩好看、寓意吉利的主题徽章。

总台春晚蛇年压岁金，通过可视可感、形象生动的设计和工艺，让吉祥美好的祝福与家国繁荣的愿望化为一份为小朋友专属定制的黄金压岁钱，无需言说，只要心手相传，就会把一份美好的祝福种进心里、代代传递，让一颗深爱中国传统文化的种子在亿万中华少年心中生根发芽，共同见证并陪伴他们健康幸福成长。

据悉，2025年《善建成长·总台春晚蛇年生肖压岁金》将于12月10日起在洛阳地区各建设银行营业网点正式发售。